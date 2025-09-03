Автомобильный портал Motorpage
В каком регионе наказывают за тонировку чаще всего?

Автор фото: ru.freepik.com

Только в Москве с начала года инспекторы выписали 54 тысячи штрафов за нарушение правил тонирования стекол. Для сравнения, в Дагестане таких случаев было 43 тысячи, а в Московской области 27 тысяч

Любопытно, что динамика нарушений оказалась сезонной. Весной самым рекордным месяцем стал апрель, когда правоохранительные органы выписали 78 000 штрафов. Аналитики объясняют это тем, что летом и весной проверить светопропускаемость стекол проще, чем в осенне-зимний период, когда условия для контроля хуже.

При этом наказания для водителей становятся все строже. Если автовладелец не устранил нарушение после предписания и вновь попался инспектору, ему грозит не только повышенный штраф в размере 2000–4000 рублей, но и административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы.

Примечательно и то, что многие водители оказываются рецидивистами. В среднем за первые восемь месяцев года на одну машину приходилось 1,5 штрафа, то есть каждый второй нарушитель тонировал стекла повторно. Лидерами по числу таких повторных нарушений стали Костромская область, Смоленская и Чувашская Республика, где среднее количество штрафов на водителя приблизилось к двум.

В отдельных регионах фиксируется и высокий уровень наказаний за неподчинение инспекторам. Так, в Марий Эл с таким сценарием сталкивался каждый 30-й нарушитель, в Тверской области — каждый 53-й, а в Ленинградской — каждый 54-й.

На фоне роста числа нарушений в Национальном автомобильном союзе предложили поднять штраф за использование «иранской тонировки» до 15 тысяч рублей. Этот вопрос пока остается на стадии обсуждения, но цифры статистики показывают, что борьба с тонировкой в России только набирает обороты.
 

При написании новости использовалась информация:
autonews

