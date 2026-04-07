7 апр 2026

В Китае создали аккумулятор, выдерживающий температуру в 300°C

В Китае создали аккумулятор, выдерживающий температуру в 300°C

Команда из Китайской академии наук разработала натрий-ионную батарею, способную стабильно работать в экстремальных условиях

Ключевым элементом технологии стал новый полимеризуемый негорючий электролит. Сообщается, что он не просто замедляет возгорание, а предотвращает сам механизм распространения тепла внутри элемента. При превышении температуры свыше 150°C электролит переходит из жидкого состояния в твердое, формируя внутренний барьер и изолируя активные зоны.

Испытания подтвердили эффективность такого решения. Прототип емкостью 3,5 Ач выдержал прокол, а также нагрев до 300°C без дыма, огня и взрыва. При этом система работала стабильно при температурах -40°C до 60°C, сохраняя энергоемкость в 211 Втч на кг и напряжение выше 4,3 В.

Разработки ведутся при участии компании HiNa Battery, которая уже тестирует натрий-ионные аккумуляторы в коммерческом транспорте. По предварительным данным, грузовики с такими батареями демонстрируют снижение энергопотребления на 15% и увеличение запаса хода примерно на 20%. Эксперты ожидают, что к 2027 году натрий-ионные батареи смогут достичь ценового паритета с литий-ионными аккумуляторами, что расширяет их диапазон применения на электромобилях китайских брендов.
 

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

