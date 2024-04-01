В Китае сравнили реальный запас хода Xiaomi SU7, Tesla Model 3 и Nio ET5

Продажи первого электромобиля компании Xiaomi стартовали на прошлой неделе, однако очередь на тест-драйв новинки выстроилась на долгие месяцы вперед. Одному из китайских журналистов повезло оказаться в числе первых, кто провел тест-драйв SU7 в реальных условиях и смог сравнить запас хода с самыми популярными моделями: Tesla Model 3 и Nio ET5

Сперва поговорим о “сухих” цифрах. Заявленный запас хода Xiaomi SU7 составляет 800 км по циклу CLTC. Речь идет о полноприводной версии SU7 Max с двумя электродвигателями суммарной мощностью 663 л.с. и 838 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 101 кВт*ч (CATL Qilin). Полноприводный Tesla Model 3 (450 л.с. и 559 Нм) комплектуется батарей на 78,4 кВт*ч с запасом хода в 713 км (CLTC). А Nio ET5 с двумя моторами (490 л.с. и 700 Нм) оснащен батареей на 100 кВт*ч с запасом хода в 640 км (CLTC).

Что в результате? SU7 на одном полном заряде смог проехать 643 км, Tesla Model 3 - 568 км, а Nio ET5 - 455 км. Следует исключить важный для России фактор - погодные условие. При минусовых температурах запас хода был бы еще меньше. При любом раскладе видно, что в сравнении с заявленным запасом хода модели потеряли свыше 150 км. Вполне закономерно для цикла CLTC. Единственное исключение из автомобилей этого класса - полноприводный Xpeng P7, у которого разница реального запаса хода (489) с заявленным (610 км) составляет приблизительно 120 км.