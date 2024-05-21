В Китае стартовали продажи недорогого гибридного кроссовера Roewe D5X с запасом хода свыше 1300 км

Китайская компания Roewe вывела на родной рынок кроссовер D5X. Ему досталась новейшая гибридная система, которая на испытаниях показала запас хода в 1621 км со средним расходом в 3,8 л. на 100 км. Однако официальный показатель - 1300 км. и 5,3 л. соответственно. Начальная стоимость - 119 800 юаней (1 500 000 рублей)

Roewe D5X оснащен гибридной силовой установкой DMH четвертого поколения. В ее основе 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий по циклу Миллера, и один электродвигатель на 208 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 6,9 с. Емкость аккумулятора - 21,5 кВт*ч. Паспортный запас хода - 135 км на электротяге и 1300 км в гибридном режиме. Средний расход топлива 5,3 л. соответственно. При этом, отмечается, что во время испытаний автомобиль показал более высокие результаты. В итоге, максимальный запас хода составил 1621 км, а средний расход - 3,8 л. на 100 км.

Автомобиль выделяется скрытыми дверными ручками, светодиодной оптикой, растянувшейся по всей ширине кузова, и скрытой решеткой радиатора. Привлекает больше всего внимание интерьер, отделка которого выполнена из замши и экокожи. На передней панели установлен 24,6-дюймовый экран, сочетающий в себе “приборку” и мультимедийную систему. Отмечается, что автомобиль также получил самую современную систему интеграции со смартфоном и систему помощи водителю второго уровня. Точные габариты кроссовера: 4700/1890/1664 мм., при колесной базе в 2765 мм.