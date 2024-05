В Китае стартовали продажи нового гибридного седана Lynk & Co 07 с запасом хода в 1400 км

Китайская марка Lynk & Co вывела на рынок новую модель - гибридный седан 07 EM-P. Цены на родине стартуют от 169 800 юаней (примерно 2 180 000 рублей)

Lynk & Co 07 продолжает фирменный дизайнерский стиль The Next Day и по оформлению передней части очень похож на модель под индексом 08. Точные габариты: 4827/1900/1480 мм, колесная база - 2843 мм. Главной особенностью интерьера стал новейший мультимедийный комплекс Co Pad, который включает три экрана диагоналями 15,4 дюйма каждый. Один расположен по центру передней панели, а два других - для каждого из задних пассажиров. Также оснащение включает 12,3-дюймовую “приборку” и 92-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD. За работу всей системы отвечает 7 нанометровых чипов Dragon Eagle-1 под управлением ОС LYNK Flyme Auto.

Lynk & Co 07 сконструирован на платформе CMA Evo. В основе гибридной силовой установки - 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и электродвигатель, на 218 л.с. Суммарная мощность - 381 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется аккумулятором емкостью 18,99 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 126 км, а в гибридном режиме - 1400 км (по циклу CLTC). Отмечается, что с 30% до 80% пополнить заряд аккумуляторов можно за 27 минут.