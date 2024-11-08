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8 ноя 2024

В Китае стартовали продажи нового лифтбека Xpeng P7+ с запасом хода 710 км

В Китае стартовали продажи нового лифтбека Xpeng P7+ с запасом хода 710 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Xpeng выводит на родной рынок новую модель P7+. Это одномоторный электрический лифтбек с запасом хода 710 км и стоимостью от 185 800 юаней (2 500 000 рублей)

Покупателям предложены три комплектации, отличающиеся не только электромоторами, но и аккумуляторами. Стандартная версия P7+ получила электродвигатель мощностью 245 л.с. и батарею на 60,7 кВт*ч. Заявленный запас хода - 602 км по циклу CLTC. Время разгона до “сотни” - 6,8 с. Более дорогая модификация оснащена 313-сильным электродвигателем и батарей на 76,3 кВт*ч. Запас хода - 710 км. В данном случае, чтобы разогнаться до 100 км/ч потребуется 5,9 с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Привод может быть только задний.

Точные габариты Xpeng P7+: 5056/1937/1512 мм., при колесной базе в 3000 мм. Благодаря обтекаемой форме кузова коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,206. Одна из главных “фишек” модели - это автопилот AI Eagle Eye Vision, который считывает информацию с камер, а не лидара. Интерьер выполнен в стилистике минивэна X9. На передней панели располагается 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая “приборка”. Кроме этого, здесь есть 9-дюймовый дисплей от камеры заднего вида и 8-дюймовый тачскрин для пассажиров второго ряда. Работает вся система на чипе Qualcomm Snapdragon SA8295P.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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