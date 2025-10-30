Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2025

В Москве эвакуировали 1600 машин без номеров. Лидируют BMW и Mercedes

В Москве эвакуировали 1600 машин без номеров. Лидируют BMW и Mercedes
Автор фото: из открытых источников

С начала года в Москве на спецстоянки переместили более 1600 автомобилей, которые были припаркованы без государственных номеров или с подложными регистрационными знаками. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта

Решение об эвакуации таких машин принято Антитеррористической комиссией. В ведомстве пояснили, что автомобили без опознавательных знаков могут представлять угрозу, находиться в угоне или использоваться в преступных целях.

Чаще всего эвакуации подвергались автомобили марок BMW, Mercedes-Benz, Geely, Lada и Toyota. Всего с начала года эвакуаторы переместили 179 машин BMW, 118 Mercedes-Benz, 107 Geely, 77 автомобилей Lada и 66 Toyota.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, работа по выявлению подобных автомобилей ведется совместно с правоохранительными органами уже восемь лет.

Ликсутов подчеркнул, что машины без номеров или с подложными знаками отправляются на спецстоянки для проверки полицией. Такая мера позволяет поддерживать безопасность на улицах города в соответствии с задачами, поставленными мэром Москвы Сергеем Собяниным.

При написании новости использовалась информация:
mos.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Названы победители премии «Золотой Клаксон 2025»

30 октября 2025
Lexus LS Micro Concept

Lexus показал шестиколесный ультрароскошный минивэн, футуристичный кроссовер и одноместный трицикл

29 октября 2025
Honda Passport TrailSport HRC

Honda показала внедорожную модификацию Passport

29 октября 2025

Штраф за езду без ОСАГО хотят ограничить одним нарушением в сутки

29 октября 2025

Электрический Jaguar GT выйдет позже, но обещает стать самым мощным в истории марки

29 октября 2025
Kia PV5

Электрофургон Kia PV5 установил мировой рекорд по запасу хода с полной загрузкой

29 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке
Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 0 6