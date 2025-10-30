В Москве эвакуировали 1600 машин без номеров. Лидируют BMW и Mercedes

С начала года в Москве на спецстоянки переместили более 1600 автомобилей, которые были припаркованы без государственных номеров или с подложными регистрационными знаками. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта

Решение об эвакуации таких машин принято Антитеррористической комиссией. В ведомстве пояснили, что автомобили без опознавательных знаков могут представлять угрозу, находиться в угоне или использоваться в преступных целях.

Чаще всего эвакуации подвергались автомобили марок BMW, Mercedes-Benz, Geely, Lada и Toyota. Всего с начала года эвакуаторы переместили 179 машин BMW, 118 Mercedes-Benz, 107 Geely, 77 автомобилей Lada и 66 Toyota.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, работа по выявлению подобных автомобилей ведется совместно с правоохранительными органами уже восемь лет.

Ликсутов подчеркнул, что машины без номеров или с подложными знаками отправляются на спецстоянки для проверки полицией. Такая мера позволяет поддерживать безопасность на улицах города в соответствии с задачами, поставленными мэром Москвы Сергеем Собяниным.