В Москве начали появляться новые кабины постов ДПС

На улицах Москвы появились первые кабины нового поколения для сотрудников ДПС. Современные посты уже установлены на пересечении Садового кольца и Мясницкой улицы, а также на площади Тверская Застава. В ближайшее время такие модули появятся и в других районах столицы

Старые кабины регулировщиков получили в народе прозвище «стаканы» за их цилиндрическую форму. Новые посты выполнены в более современном стиле и намного лучше вписываются в городской ландшафт. Внутри они оборудованы кондиционером и обогревателем, а также есть четыре розетки для зарядки гаджетов. Однако главным элементом является профессиональный пульт для ручного управления светофорами.

Первые «стаканы» появились в Москве в конце 40-х годов прошлого века и стали одним из символов столицы. Некоторые из них возвышались на трехметровых опорах, а инспекторы вручную переключали светофоры, ориентируясь на дорожную ситуацию. Большинство таких конструкций исчезло к 2010 году, но один экземпляр в классическом исполнении сохранился на 3-й Хорошевской улице рядом с пожарной частью №29. Сегодня он скорее памятник архитектуры, чем действующий пост.