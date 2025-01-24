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24 янв 2025

В Москве в 10 раз увеличили штрафы за неоплату парковки для юридических лиц

В Москве в 10 раз увеличили штрафы за неоплату парковки для юридических лиц

Мосгордума утвердила увеличение штрафов за неоплату парковки для юридических лиц с 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Поправки уже одобрены комиссией по транспорту и в ближайшее время вступят в силу

Нововведение направлено на борьбу с неэффективным использованием парковочных мест, особенно со стороны таксомоторных и логистических компаний, чьи автомобили нередко занимают парковки на длительное время. По данным комиссии Мосгордумы по транспорту, корпоративный транспорт составляет значительную долю нарушителей. Чаще всего нарушения фиксируются на парковках около больниц, МФЦ, школ и в зонах с высокими тарифами, где стоимость может достигать 800 рублей в час. Директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Павел Павлов отметил, что новая мера поможет повысить оборачиваемость парковочных мест. По его словам, одно место в течение дня должно использоваться как минимум семью разными автомобилями.

Несмотря на поддержку инициативы, некоторые депутаты выразили обеспокоенность. Они указали на возможные сложности для арендаторов автомобилей, зарегистрированных на юридические лица, а также на проблемы с определением парковочных зон из-за сбоев в работе приложения «Парковки России». В ответ Павел Павлов подчеркнул, что невнимательность водителей не освобождает их от ответственности. Он напомнил, что для оплаты парковки предусмотрено множество способов, включая СМС, сайт и контакт-центр, а допущенные ошибки можно исправить до конца суток.

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Коммерсант

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