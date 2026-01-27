Автомобильный портал Motorpage
27 янв 2026

В России хотят ввести цветные номера для электромобилей и беспилотников

В России хотят ввести цветные номера для электромобилей и беспилотников
Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ввести отдельные цветовые обозначения для электромобилей и беспилотных транспортных средств

Согласно предложению, для электрокаров планируется использовать номера с зелеными символами. Такой подход должен упростить контроль за предоставлением льгот, включая бесплатную парковку и проезд по платным трассам. Сейчас инспекторам и городским службам нередко приходится дополнительно проверять документы, чтобы убедиться, что автомобиль действительно является электрическим.

Для беспилотных машин предлагается бирюзовый цвет регистрационных знаков. По замыслу авторов инициативы, это позволит другим участникам движения сразу понимать, что рядом движется автоматизированный автомобиль, который строго соблюдает правила дорожного движения и скоростной режим. Это должно снизить число конфликтных ситуаций на дороге.

В НАС отмечают, что предлагаемые изменения носят технический характер и не потребуют серьезных затрат. Цветные символы хорошо читаются и не создадут проблем для систем фото- и видеофиксации. Кроме того, количество электромобилей и беспилотных машин в стране пока остается относительно небольшим.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

