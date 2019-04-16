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16 апр 2019

В России могут появиться платные перекрёстки

В России могут появиться платные перекрёстки

С инициативой сделать проезд по некоторым перекресткам платным выступили представители Национальной технологической инициативы «Автонет». Авторы считают, что подобная практика положительно повлияет на борьбу с дорожными заторами

Предполагается, что водители буду тщательнее планировать свои маршруты и время поездок. Интересно, что практика платных перекрестков уже существует в Швеции, где на перекрестках Стокгольма установили специальные радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, а число ДТП сократилось на десять процентов.

В России первый платный перекресток должен появиться в следующем году в рамках проекта «Умный город». Сейчас выбирается город, где могут организовать такой перекресток. Им может стать Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

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При написании новости использовалась информация:
За рулем, Комсомольская Правда, РИА Новости

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