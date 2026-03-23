Audi готовит ответ G-Class: в линейке немецкого бренда появится роскошный внедорожник

Руководство компании намекнуло на разработку крупного внедорожника премиального класса, который будет конкурировать Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender

В частности, глава бренда Гернот Дёлльнер сообщил, что Audi способна создавать автомобили в самых разных сегментах, включая полноразмерные премиальные внедорожники. При этом официального подтверждения разработки пока нет, однако и опровержений не последовало.

Предполагается, что будущая модель получит электрическую силовую установку и займет место флагмана. Такой автомобиль должен усилить Audi позиции на ключевом рынке США, где спрос на крупные внедорожники стабильно высок.

Не исключено, что новинка будет связана с платформой нового американского бренда Scout, входящего в структуру Volkswagen Group. Ранее сообщалось о планах использовать производственные мощности для выпуска подобных моделей в США, что позволило бы упростить логистику и снизить влияние импортных пошлин.

