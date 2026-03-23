Запчасти для автомобилей General Motors с российских заводов продадут за 3 млрд рублей

Автор фото: из открытых источников

Российская структура General Motors окончательно избавляется от оставшихся активов. Компания «Джи Эм Авто», признанная банкротом, выставила на торги крупный имущественный комплекс в Санкт-Петербурге общей стоимостью 3,071 млрд рублей

В единый лот вошли более 24 тысяч наименований автозапчастей, а также свыше сотни единиц техники, включая транспортные средства. Основную часть склада составляют комплектующие для автомобилей Cadillac и Chevrolet, которые поставлялись в страну до ухода американского бренда с российского рынка.

Банкротство компании стало логичным итогом постепенного сворачивания бизнеса. После закрытия завода в Шушарах в 2015 году структура занималась исключительно импортом автомобилей и комплектующих. Окончательный уход и разрыв отношений с дилерами после 2022 года поставили точку в истории бренда на российском рынке.

Сейчас производственную площадку контролирует AGR Automotive Group. В 2026 году здесь возобновили выпуск автомобилей под брендом Jeland (перелицованные кроссоверы Jaecoo).
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

