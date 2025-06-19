В России могут запретить стоянку электромобилей на закрытых паркингах из-за риска возгорания

В России обсуждается возможность полного запрета стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах из-за рисков возгорания батарей. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС), направив соответствующее обращение главе МЧС Александру Куренкову

Как отмечается в обращении, в 2024 году в России было продано свыше 80 тысяч электромобилей, а число зарегистрированных возгораний достигло 120 случаев (на треть больше, чем годом ранее). По мнению НАС, современные электрокары представляют потенциальную угрозу на подземных и крытых паркингах.

Вице-президент союза Ян Хайцеэр подчеркнул, что в случае пожара на закрытой парковке сложно обеспечить быструю эвакуацию и эффективное тушение. Выделяемые при возгорании токсины, длительное горение и риск распространения огня могут привести к уничтожению всего паркинга и созданию угрозы жилым зданиям. В качестве решения предлагается разрешить стоянку таких автомобилей только на открытых участках, как это практикуется в ряде зарубежных стран.