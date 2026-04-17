Автомобильный портал Motorpage
17 апр 2026

В России обнаружили 250 тыс. автомобилей, зарегистрированных на уже умерших владельцев

Автор фото: ru.freepik.com

По данным Генпрокуратуры, камеры фото- и видеофиксации выявили более 250 тыс. автомобилей, которые продолжают участвовать в движении, несмотря на то, что зарегистрированы на умерших владельцев

О проблеме заявил генпрокурор Александр Гуцан, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. Проверка показала, что значительная часть нарушений остается без должной реакции со стороны органов МВД.

Из других серьезных нарушений Гуцан сообщил, что в информационные базы не были внесены данные о результатах рассмотрения 16 тыс. дел, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Это ограничило возможность применения более строгих санкций к нарушителям, включая уголовную ответственность при повторных нарушениях.

Дополнительные нарушения связаны с эксплуатацией автомобилей, снятых с учета. Таких водителей насчитывается около 20 тыс., при этом на их счету 2,5 млн зафиксированных правонарушений. Несмотря на это, многие из них избежали наказания.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что подобные пробелы снижают эффективность всей системы контроля на дорогах. Ведомство уже направило требование главе МВД активизировать работу подразделений ГАИ и обеспечить принцип неотвратимости ответственности для нарушителей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 0 6 2