В России обсуждают введение пошлин до 30% на легковые шины

Крупные российские производители шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой провести защитное расследование в отношении импортной продукции, что может привести к введению пошлин на уровне около 30%

Инициаторами выступили компании «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина». Поводом стал резкий рост поставок, прежде всего из Китая, который уже занимает около 75% импорта легковых шин.

Согласно опубликованным данным, в 2024 году в Россию было ввезено 25,8 млн шин, а в 2025 году показатель составил 25,4 млн. При этом импорт из Китая достиг 510,15 млн долларов в 2025 году, что в 3,3 раза выше уровня 2021 года. В начале 2026 года тенденция усилилась. За январь и февраль поставки выросли на 31% и составили 112 млн долларов.

На этом фоне в 2025 году выпуск легковых шин в России снизился на 20% до 28,1 млн штук, а загрузка предприятий оценивается лишь в 51%. Одновременно на рынке уже присутствует более 200 китайских брендов, активно конкурирующих в бюджетном сегменте.

Производители указывают на демпинг цен со стороны китайских компаний, который становится возможным благодаря государственной поддержке и благоприятным экономическим условиям. Введение защитных мер, по их мнению, позволит выровнять условия конкуренции и стабилизировать рынок.

Эксперты, однако, предупреждают о возможных последствиях для потребителей. В первую очередь, изменения могут затронуть сегмент самых доступных шин, где доминируют китайские бренды. По оценкам, рост цен в отдельных случаях может превысить размер пошлины.
 

Коммерсант

Последние новости

...

В России обнаружили 250 тыс. автомобилей, зарегистрированных на уже умерших владельцев

17 апреля 2026

Stellantis и Dongfeng планируют сотрудничество для производства автомобилей в Европе и Китае

17 апреля 2026
Audi E5 Sportback (2026)

Китайский суббренд Audi готовит спортивный седан

17 апреля 2026
Mercedes-Benz C-Class

В Mercedes посчитали, что три экрана — это много, поэтому C-Class получит один огромный тачскрин

17 апреля 2026

Infiniti признала ошибки и готовит масштабное перерождение

16 апреля 2026

Выделенные полосы останутся закрытыми: Госдума отклонила инициативу для байкеров и инвалидов

16 апреля 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) дизель, рама, полный привод Тест драйв
16 апреля 2026

JAC T9
"Дизель, рама, полный привод"
Jaecoo J6 - jaecoo j6 (2026) друг человека
Тест драйв
13 апреля 2026

Jaecoo J6
"Друг человека"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"

