В России обсуждают введение пошлин до 30% на легковые шины

Крупные российские производители шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой провести защитное расследование в отношении импортной продукции, что может привести к введению пошлин на уровне около 30%

Инициаторами выступили компании «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина». Поводом стал резкий рост поставок, прежде всего из Китая, который уже занимает около 75% импорта легковых шин.

Согласно опубликованным данным, в 2024 году в Россию было ввезено 25,8 млн шин, а в 2025 году показатель составил 25,4 млн. При этом импорт из Китая достиг 510,15 млн долларов в 2025 году, что в 3,3 раза выше уровня 2021 года. В начале 2026 года тенденция усилилась. За январь и февраль поставки выросли на 31% и составили 112 млн долларов.

На этом фоне в 2025 году выпуск легковых шин в России снизился на 20% до 28,1 млн штук, а загрузка предприятий оценивается лишь в 51%. Одновременно на рынке уже присутствует более 200 китайских брендов, активно конкурирующих в бюджетном сегменте.

Производители указывают на демпинг цен со стороны китайских компаний, который становится возможным благодаря государственной поддержке и благоприятным экономическим условиям. Введение защитных мер, по их мнению, позволит выровнять условия конкуренции и стабилизировать рынок.

Эксперты, однако, предупреждают о возможных последствиях для потребителей. В первую очередь, изменения могут затронуть сегмент самых доступных шин, где доминируют китайские бренды. По оценкам, рост цен в отдельных случаях может превысить размер пошлины.

