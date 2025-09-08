Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2025

В России появятся сразу три отечественные автоматические коробки передач

Автор фото: MotorPage

Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, выпуск «автоматов» планируется для легковых и легких коммерческих автомобилей, а реализовываться проекты будут в сотрудничестве с партнерами из дружественных стран

«Это технологически сложная и масштабная задача, требующая значительных инвестиций. Подробности можно будет раскрыть после завершения всех договоренностей», — отметил министр.

Сейчас ситуация с автоматическими трансмиссиями в России остается непростой. Из массовых моделей с «автоматом» можно приобрести только «Ладу Весту», которая комплектуется вариатором китайской фирмы WLY. В ближайшее время также ожидается выход 6-ступенчатой АКПП для автомобилей УАЗ и коммерческих моделей Sollers.

Эксперты подчеркивают, что в стране пока нет полностью «своих» коробок передач. Исключение только составляет 9-ступенчатая трансмиссия R932, устанавливаемая на люксовые Aurus. Новый курс на локализацию должен сократить зависимость от импорта и создать базу для будущего развития отечественного автопрома.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

