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17 апр 2019

В России предложили сузить полосы на дорогах для борьбы с пробками

В России предложили сузить полосы на дорогах для борьбы с пробками

Специалисты предложили сузить ширину полос с действующих 3,75 до 3,5 метров. Речь идет только об автомагистралях с шестью и более полосами движения

С такой инициативой выступили эксперты Российского дорожного научно-исследовательского института. По мнению экспертов, такое нововведение поможет бороться с пробками на дорогах. Интересно, что инженеры уже провели необходимые исследования, которые прошли на автомагистрали М9 «Балтия» и МКАД. В результате удалось выяснить, что сужение полос не повлияет на скорость и безопасность движения.

К слову, сужать будут не все полосы. Крайние правые, где в основном движется грузовой транспорт останутся стандартного размера - 3,75 метра. По мнению инженеров, сокращение ширины полос поможет не только бороться с пробками, но и сэкономить значительные средства в ходе строительства автомагистралей и расширения сети скоростных дорог в стране.

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При написании новости использовалась информация:
RT на русском, РБК

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