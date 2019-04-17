В России предложили сузить полосы на дорогах для борьбы с пробками

Специалисты предложили сузить ширину полос с действующих 3,75 до 3,5 метров. Речь идет только об автомагистралях с шестью и более полосами движения

С такой инициативой выступили эксперты Российского дорожного научно-исследовательского института. По мнению экспертов, такое нововведение поможет бороться с пробками на дорогах. Интересно, что инженеры уже провели необходимые исследования, которые прошли на автомагистрали М9 «Балтия» и МКАД. В результате удалось выяснить, что сужение полос не повлияет на скорость и безопасность движения.

К слову, сужать будут не все полосы. Крайние правые, где в основном движется грузовой транспорт останутся стандартного размера - 3,75 метра. По мнению инженеров, сокращение ширины полос поможет не только бороться с пробками, но и сэкономить значительные средства в ходе строительства автомагистралей и расширения сети скоростных дорог в стране.