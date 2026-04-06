В России предложили увеличить штрафы за громкий выхлоп

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафа с 500 рублей до 2,5 тысяч рублей

Инициатива поступила от законодательного собрания Забайкальского края. Авторы документа указывают, что действующие меры, закрепленные еще в 2013 году, фактически не оказывают влияния на нарушителей и не способны сдерживать эксплуатацию транспорта с превышением допустимых норм. Речь идет о требованиях, установленных статьей 8.23 и частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Сегодня за превышение уровня шума или содержания загрязняющих веществ предусмотрено предупреждение или минимальный штраф в размере 500 рублей.

По мнению авторов инициативы, проблема особенно остро проявляется в городах, где автомобили, мотоциклы и квадроциклы с доработанными выхлопными системами регулярно нарушают тишину. Они считают, что увеличение штрафа до 2,5 тысяч рублей должно стать более эффективной мерой воздействия.