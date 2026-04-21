21 апр 2026

В России резко сократилось число водителей, использующих скрытые или подложные номера

Автор фото: ru.freepik.com

По данным Верховного суда РФ, в 2025 году количество таких нарушителей сократилось на 18,8% и составило 35,8 тыс. человек, что стало минимальным показателем за последние десять лет

Сообщается, что более 27,8 тыс. нарушителей лишились водительских прав, еще 7,9 тыс. получили штрафы. Параллельно схожую динамику фиксирует и «Автодор». На платных трассах доля проездов с нечитаемыми или скрытыми номерами снизилась на 45% за год.

Напомним, что в октябре 2024 года использование специальных устройств для сокрытия номеров, включая «рамки» и «шторки», выделили в отдельное нарушение с наказанием до 1,5 лет лишения прав и конфискацией оборудования. Усилены санкции и за повторные нарушения. Дополнительный эффект обеспечивают и современные технологии контроля дорожного движения. Для выявления нарушителей применяются системы автоматической фотовидеофиксации и нейросетевой анализ.

Эксперты отмечают, что значительная часть нарушений связана с попытками уклониться от оплаты проезда по платным дорогам. При этом полностью исключить такие случаи невозможно, однако дальнейшее снижение, по прогнозам, возможно еще в два-три раза.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант
Коммерсант

