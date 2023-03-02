В России станет проще получить категорию прав «А»

С 1 марта появилась возможность упрощенного обучения водителей с правами категории B (легковые автомобили) на получение прав категорий А (мотоциклы) и А1 (легкие мотоциклы)

Как сообщает «Коммерсантъ», Министерство просвещения подготовило приказ, согласно которому лица, у которых есть права на управление автомобилем, могут быть освобождены от базового курса теоритических лекций, куда входят, например, такие темы, как «Оказание первой помощи», «Основы законодательства в сфере дорожного движения».

Представители сферы автошкол сообщают, что сокращенные программы обучения будут пользоваться спросом, так как у подобных решений будет снижена цена. Да и само время обучения тоже уменьшится.