28 окт 2025

Ветеранам и многодетным семьям могут разрешить не платить утильсбор

Автор фото: из открытых источников

ЛДПР предложила освободить участников специальной военной операции, инвалидов первой группы и многодетные семьи от уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей для личного пользования. Законопроект уже направлен в правительство для получения заключения

По словам авторов инициативы, автомобиль остается жизненно важным средством передвижения для семей с детьми и граждан с ограниченными возможностями. Увеличение утильсбора способно лишить их доступа к транспорту и существенно ухудшить качество жизни.

Согласно последним данным, новый расчет утильсбора будет учитывать мощность силовой установки ввозимого автомобиля. Если быть точнее, то физлица, привозящие машины мощностью свыше 160 л.с., будут обязаны выплатить утильсбор по коммерческим ставкам. Согласно проекту, льгота будет действовать только на один автомобиль на каждого получателя.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что дополнительные расходы фактически загоняют людей в бедность,ограничивая их возможности в бытовых и социальных задачах. Он подчеркнул, что предложенная мера позволит поддержать наиболее уязвимые категории граждан.
 

При написании новости использовалась информация:
ЛДПР

