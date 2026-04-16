16 апр 2026

Выделенные полосы останутся закрытыми: Госдума отклонила инициативу для байкеров и инвалидов

Автор фото: из открытых источников

Госдума отклонила законопроект, предусматривавший допуск мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком «Инвалид» на полосы для общественного транспорта

Документ предлагал освободить водителей таких транспортных средств от административной ответственности по ст. 12.17 КоАП РФ. Авторы инициативы рассчитывали, что это позволит снизить нагрузку на дороги и повысить эффективность использования выделенных полос.

Однако профильный комитет по госстроительству и законодательству пришел к противоположному выводу. По мнению экспертов, предложенные изменения затрагивали не только вопрос движения по «выделенкам», но и более широкий блок норм, включая приоритет спецтранспорта с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

В парламенте напомнили, что выделенные полосы создаются прежде всего для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта и повышения его привлекательности. Допуск дополнительных категорий участников движения противоречит этой концепции. К тому же, в комитете отметили, что совместное движение автобусов с частыми остановками и мотоциклов с иной динамикой разгона и торможения может привести к росту аварийности.
 

При написании новости использовалась информация: Известия
Известия

...
