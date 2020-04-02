Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2020

Выехал в город во время карантина - заплатил штраф в 65 тысяч рублей

Выехал в город во время карантина - заплатил штраф в 65 тысяч рублей

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в России может завершиться к лету. На данный момент карантин продолжается, но причем здесь машины?

Да притом, что буквально на днях Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции. Что это значит?  Если человек нарушил режим самоизоляции и выехал в город на автомобиле, то его ждет штраф в размере пяти тысяч рублей (если он попал под камеру) и эвакуация автомобиля на штрафстоянку если водителя остановил инспектор.  Правда, до сих пор непонятно, это будет однократный штраф 5000 рублей в сутки, или штраф будет выписываться с каждой камеры. Например, наш коллега, Петр Шкуматов (координатор организации "Синие ведерки") пришел к выводу, что, исходя из формулировок всё выглядит так, что каждая камера будет выписывать вам штраф. В среднем в Москве автомобиль за одну поездку проезжает 13 камер, соответственно сумма штрафов составит 65000 рублей.

Конечно, все эти штрафы заработают, если в Москве введут запрет на передвижение на автомобиле, что в свете последних событий кажется не таким уж и иллюзорным решением.  Возможно  ясность появится уже сегодня, после очередного обращения президента РФ к гражданам страны.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...

Батареи электрокаров можно прибить гвоздем

02 апреля 2020
Alfa Romeo Giulia GTA 2021

Alfa Romeo снимает с производства модель Giulietta

02 апреля 2020
Lada Vesta

Обновлению Lada Vesta быть?!

02 апреля 2020

Владельцы автомобилей с автопилотом - законченные алкоголики

02 апреля 2020

У SAAB есть наследник!

02 апреля 2020
Bentley EXP 100 GT Concept 2019

В Bentley готовят новый седан

02 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover LWB - range rover lwb 2014 мистические трансформации от range rover lwb Тест драйв
01 апреля 2020

Land Rover Range Rover LWB
"Мистические трансформации от Range Rover LWB"
JAC S5 - jac s5 2014 пешеходный переход
Тест драйв
30 марта 2020

JAC S5
"Пешеходный переход"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления
Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 5 1