Выехал в город во время карантина - заплатил штраф в 65 тысяч рублей

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в России может завершиться к лету. На данный момент карантин продолжается, но причем здесь машины?

Да притом, что буквально на днях Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции. Что это значит? Если человек нарушил режим самоизоляции и выехал в город на автомобиле, то его ждет штраф в размере пяти тысяч рублей (если он попал под камеру) и эвакуация автомобиля на штрафстоянку если водителя остановил инспектор. Правда, до сих пор непонятно, это будет однократный штраф 5000 рублей в сутки, или штраф будет выписываться с каждой камеры. Например, наш коллега, Петр Шкуматов (координатор организации "Синие ведерки") пришел к выводу, что, исходя из формулировок всё выглядит так, что каждая камера будет выписывать вам штраф. В среднем в Москве автомобиль за одну поездку проезжает 13 камер, соответственно сумма штрафов составит 65000 рублей.

Конечно, все эти штрафы заработают, если в Москве введут запрет на передвижение на автомобиле, что в свете последних событий кажется не таким уж и иллюзорным решением. Возможно ясность появится уже сегодня, после очередного обращения президента РФ к гражданам страны.