26 авг 2025

Владельцы Nissan и Infiniti подают в суд на компанию из-за отказов турбомоторов

Технология, которая должна была стать гордостью Nissan, теперь приводит компанию к масштабным судебным разбирательствам. Речь идет о моторах VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Такое технологическое решение делало автомобиль более экономичным, не теряя мощности, но на практике же эти двигатели стали источником серьезных проблем

В Делавэре подан коллективный иск против Nissan, в котором владельцы заявляют о внезапных поломках в моторах. По их словам, двигатели теряют мощность, нестабильно работают на холостых оборотах и даже просто отключаются во время движения.

Одним таких «счастливчиков» стал владелец Nissan Rogue 2023 года, чей автомобиль проехал всего 252 км, прежде чем двигатель полностью отказал. Ни замена аккумулятора, ни обновление программного обеспечения, ни установка нового клапана EGR не смогли вернуть кроссовер в строй.

Истцы утверждают, что корень проблемы кроется в дефекте коренных подшипников, а компания, зная о неисправности, затягивала с признанием до истечения гарантийных сроков. В итоге владельцы вынуждены оплачивать дорогостоящие ремонты из собственного кармана.

Под иск подпадают модели Nissan Rogue (2021–2023), Nissan Altima (2019–2023) и Infiniti QX50 (2019–2023). И хотя производитель недавно объявил отзыв этих машин, автовладельцы считают, что предложенные решения не устраняют первопричину поломок.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

