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21 ноя 2023

Владельцы прав категории А и В смогут без лишних экзаменов пересесть на снегоходы и квадроциклы

Владельцы прав категории А и В смогут без лишних экзаменов пересесть на снегоходы и квадроциклы

Соответствующий законопроект разрабатывается Министерством экономики. Он позволит владельцам прав категории А и В управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи дополнительного экзамена на получение удостоверения тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора.

Следует отметить, что на данный момент, водить подобные транспортные средства можно с категорией А1. После вступления закона в силу обладатели прав категории А смогут управлять снегоходами и квадроциклами на местности без дорог общего пользования, а владельцы прав категории В могут водить их только в специально отведенных местах.

Напомним, что сейчас вождение снегоходов и квадрациклов без соответствующего удостоверения карается штрафом от 5 000 до 15 000 рублей. За вождение в нетрезвом состоянии грозит штраф в 30 000 рублей или изъятие прав.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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