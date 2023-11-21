Владельцы прав категории А и В смогут без лишних экзаменов пересесть на снегоходы и квадроциклы

Соответствующий законопроект разрабатывается Министерством экономики. Он позволит владельцам прав категории А и В управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи дополнительного экзамена на получение удостоверения тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора.

Следует отметить, что на данный момент, водить подобные транспортные средства можно с категорией А1. После вступления закона в силу обладатели прав категории А смогут управлять снегоходами и квадроциклами на местности без дорог общего пользования, а владельцы прав категории В могут водить их только в специально отведенных местах.

Напомним, что сейчас вождение снегоходов и квадрациклов без соответствующего удостоверения карается штрафом от 5 000 до 15 000 рублей. За вождение в нетрезвом состоянии грозит штраф в 30 000 рублей или изъятие прав.