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15 окт 2020

Власти Москвы посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину

Власти Москвы посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину

Московским автомобилистам посоветовали поскорее посетить шиномонтаж из-за похолодания и первого снега в эти выходные

Из-за похолодания, которое ожидается уже в эти выходные, автовладельцам из Москвы следует сменить летнюю резину на зимнюю. С такими рекомендациями в своем официальном Telegram-канале выступил департамент транспорта столицы. В ведомстве заявили, что, по данным синоптиков, уже в ближайшее время температура опустится до 0 и пойдет первый снег.

В свою очередь, в ГИБДД столицы в связи с ближайшими изменениями климатических условий попросили водителей озаботиться подготовкой своих автомобилей к наступлению холодов. В ведомстве рекомендовали автомобилистам проверить свой транспорт «на предмет технической исправности, а зимние покрышки — к их пригодности в использовании».

Также Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой при первых обледенениях на дорогах быть максимальную аккуратными при управлении автомобилем, а также двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части и метеорологическим условиям.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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