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10 апр 2020

Власти предложили аннулировать штрафы с неправильно установленных камер

Власти предложили аннулировать штрафы с неправильно установленных камер

Минтранс уже разработал методику установки камер фиксации, однако пока она носит рекомендательный характер

В России штрафы, которые пришли автомобилистами с неправильно установленных дорожных камер, хотят сделать недействительными. Над соответствующими поправками в законодательство работает Минтранс, комитет по транспорту Госдумы и МВД. Если проект получит зеленый свет наказываться также будут должностные лица, ответственные за неправильно установленные комплексы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«В качестве обеспечительной меры предлагается исключить вынесение штрафов за нарушения, выявленные камерами, установленными без соблюдения проектируемых (разрабатываемых) требований, —рассказал представитель ведомства.

Минтранс уже разработал методику установки камер фиксации, однако пока она носит рекомендательный характер. Однако в ведомстве считают, что необходимо уже в ближайшее время сделать ее обязательной. В Минтрансе надеются, что такая инициатива поможет повысить уровень безопасности дорожного движения.

В документе рекомендуется использовать камеры, фиксирующие сразу несколько нарушений. Место дислокации комплексов необходимо менять в случае снижения количества нарушений на участке. При этом расстояние между камерами должно составлять не менее 5 км на загородных трассах и не менее 1 км в городе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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