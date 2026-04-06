6 апр 2026

Volga представила седан C50

Возрожденный бренд Volga продолжает формировать модельный ряд и выводит на рынок вторую новинку. C50 станет первым седаном марки и выйдет в продажу летом 2026 года

В основе модели лежит платформа от китайского седана Geely Preface. Это заметно как по габаритам, так и по интерьеру. Длина автомобиля составляет 4825 мм, а колесная база достигает 2800 мм. Внешние отличия сводятся к немного иной решетке радиатора и фирменным шильдикам. В базовой комплектации заявлены двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и аудиосистема с 12 динамиками. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа и комплекс теплых опций, включая подогрев всех сидений, руля, стекол и зеркал.

Под капотом установлен 4-цилиндровый 2,0-литровый турбомотор мощностью 150 или 200 л.с. в зависимости от модификации. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний.

