Volkswagen готовит для Китая большой кроссовер ID.ERA 9X

SAIC и Volkswagen готовят к выходу на китайский рынок флагманский кроссовер ID.ERA 9X. Некоторые технические характеристики новинки уже опубликованы в базе данных местного Минпромторга

ID.ERA 9X представляет собой крупный 6-местный кроссовер длиной более 5,2 метра и колесной базой 3070 мм. Автомобиль получил гибридную силовую установку E-REV и оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который работает в с одним или двумя электромоторами в зависимости от комплектации. Мощность – 299 и 517 л.с. соответственно. Комплектуется модель батареей емкостью 65,2 кВт*ч. Запас хода – 400 км.

Кроме этого, ID.ERA 9X получит лидар и продвинутый комплекс систем помощи водителю. Более подробная информация об оснащении пока не раскрывается.