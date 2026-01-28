Volkswagen призвал владельцев ID.4 воздержаться от привычной зарядки автомобиля

Компания Volkswagen выпустила экстренное предупреждение для владельцев электрического кроссовера ID.4 после серии возгораний, связанных с дефектами батарей. Под действие нового отзыва попали 670 автомобилей 2023 и 2024 модельных годов

Поводом для проверки стали пять пожаров, произошедших в разное время и при различных условиях эксплуатации. Первый инцидент был зафиксирован в начале 2024 года во время быстрой зарядки аккумулятора. Позже случаи возгорания случались как на припаркованных автомобилях, так и во время движения. В ходе расследования специалисты обнаружили смещение электродов внутри батарейных ячеек, что и стало вероятной причиной неисправности.

До завершения ремонтной кампании Volkswagen настоятельно рекомендует владельцам парковать автомобили только на открытом пространстве сразу после зарядки и не оставлять их подключенными к сети в закрытых помещениях на ночь. Дополнительно автопроизводитель советует отказаться от использования быстрых зарядных станций и ограничить заряд аккумулятора на уровне 80%.

Для устранения дефекта компания проведет замену модулей высоковольтной батареи. При этом производитель отмечает, что все автомобили из указанной партии потенциально подвержены дефекту.

