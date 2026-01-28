Автомобильный портал Motorpage
28 янв 2026

Volkswagen призвал владельцев ID.4 воздержаться от привычной зарядки автомобиля

Volkswagen призвал владельцев ID.4 воздержаться от привычной зарядки автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen выпустила экстренное предупреждение для владельцев электрического кроссовера ID.4 после серии возгораний, связанных с дефектами батарей. Под действие нового отзыва попали 670 автомобилей 2023 и 2024 модельных годов

Поводом для проверки стали пять пожаров, произошедших в разное время и при различных условиях эксплуатации. Первый инцидент был зафиксирован в начале 2024 года во время быстрой зарядки аккумулятора. Позже случаи возгорания случались как на припаркованных автомобилях, так и во время движения. В ходе расследования специалисты обнаружили смещение электродов внутри батарейных ячеек, что и стало вероятной причиной неисправности.

До завершения ремонтной кампании Volkswagen настоятельно рекомендует владельцам парковать автомобили только на открытом пространстве сразу после зарядки и не оставлять их подключенными к сети в закрытых помещениях на ночь. Дополнительно автопроизводитель советует отказаться от использования быстрых зарядных станций и ограничить заряд аккумулятора на уровне 80%.

Для устранения дефекта компания проведет замену модулей высоковольтной батареи. При этом производитель отмечает, что все автомобили из указанной партии потенциально подвержены дефекту.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Продажи автомобилей с пробегом обновили рекорд

28 января 2026

Toyota намекнула на новый большой кроссовер

28 января 2026

Volkswagen решил переименовать электрокроссовер ID.4 в ID Tiguan

27 января 2026

Audi объявила войну большим экранам и пообещала вернуть ощущение настоящего премиума

27 января 2026
Nissan Ariya

Nissan Ariya сможет получать в день до 23 км запаса хода от солнечных панелей

27 января 2026

В России хотят ввести цветные номера для электромобилей и беспилотников

27 января 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение
Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 8 7