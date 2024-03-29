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29 мар 2024

Xiaomi получила 50 000 заказов на SU7 за 27 минут после начала продаж

Xiaomi получила 50 000 заказов на SU7 за 27 минут после начала продаж
Автор фото: фирма-производитель

Вчера стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi - седана SU7. Компания рассказала, что за первые 27 минут было оформлено 50 000 заказов. Начальная стоимость - 215 900 юаней (примерно 2 742 000 рублей)

Xiaomi SU7 представляет собой китайский ответ Tesla Model 3. При этом, по габаритам он весьма превосходит американца: 4997/1963/1455 мм, колесная база - 3000 мм. Покупателям предложены три комплектации: Standard, Pro или Max. Базовая заднеприводная версия оснащена одним электромотором мощностью 295 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Аккумулятор LFP Blade от BYD имеет емкость в 73,6 кВт*ч. Запас хода - 700 км по циклу CLTC. Отмечается, что при помощи быстрой зарядки “заправить” автомобиль на дальность хода в 350 км можно всего за 15 минут. На ступень выше стоит комплектация Pro, но она отличается только аккумулятором, емкость которого составляет 94,3 кВт*ч (CALT Shenxing). В связи с этим, максимальный запас хода составит 830 км (CLTC). Флагман SU7 Max оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 663 л.с. и 838 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч - 2,78 с. Максимальная скорость - 265 км/ч. Аккумулятор на 101 кВт*ч (CATL Qilin) позволит преодолеть до 800 км (CLTC) на одном полном заряде. Привод - полный.

Версии Standart и Pro комплектуются системой помощи водителю ADAS под названием Xiaomi Pilot Pro. Она работает на чипе Nvidia Drive Orin и по функционалу сопоставима с автопилотом Tesla. Однако SU7 Max оборудован более продвинутым автопилотом Xiaomi Pilot Max, в систему которого уже входит датчик LiDAR. В техническом плане система Max в два раза мощнее, поскольку работает на двух чипах Nvidia Drive Orin.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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