Xiaomi представила 1548-сильный SU7 Ultra с разгоном до сотни за 1,97 с

Компания Xiaomi представила гоночную версию электроседана SU7 с приставкой Ultra. Автомобиль получил три электромотора суммарной мощностью 1548 л.с.

Этой осенью Xiaomi SU7 Ultra будет проходить испытания на Нюрбургринге и попробует установить там новый рекорд. Но даже и без фактических результатов заявлено, что спорткар способен разогнаться до первой “сотни” за 1,97 с., а до 200 км/ч за 5,96 с. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 350 км/ч.

Модификация Ultra отличается развитым аэродинамическим обвесом с крупным задним антикрылом, диффузором и “юбкой”. Отмечается, что прижимная сила составляет 2147 кг. Снаряженная масса автомобиля - 1900 кг. Представленный экземпляр окрасили в яркий желтый цвет с черными полосами и молниями. Точные габариты спорткара: 5260/2064/1406 мм., при колесной базе в 3000 мм.