Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2025

Xpeng представил конкурента Tesla с запасом хода 820 км

Xpeng представил конкурента Tesla с запасом хода 820 км
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Мюнхене компания Xpeng показала второе поколение электроседана P7, который производитель называет своим самым амбициозным проектом. Модель ориентирована на глобальный рынок и должна составить конкуренцию Tesla Model S, а также Xiaomi SU7

P7 получил футуристический спортивный дизайн. Особое внимание привлекает Y-образная оптика и поднимающийся спойлер над крышкой багажника. Внутри имеется 87-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, крупный экран мультимедийной системы как у Tesla и спортивные кресла с активной боковой поддержкой.

Базовая версия оснащена электромотором на 362 л.с., тогда как полноприводная модификация получила два двигателя суммарной мощностью 586 л.с. Разгон до «сотни» — 3,7 секунды. Для покупателей доступны батареи на 74,9 и 92,92 кВт*ч. Заявленный запас хода от 702 до 820 км. Отмечается, что за 10-минутную зарядку автомобиль можно «заправить» за 436 км.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

«Интерьер из 1995-го»: дизайн-директор Mercedes раскритиковал концепты Audi и BMW

10 сентября 2025
Ferrari 849 Testarossa (2026)

Ferrari Testarossa возродили в виде 1036-сильного гибрида

10 сентября 2025
Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS с твердотельной батареей способен проезжать 1205 км без подзарядки

10 сентября 2025

EXEED и «Лужники» заключили соглашение о сотрудничестве

10 сентября 2025

Китайские автоконцерны сокращают модельный ряд в России. Какие бренды уйдут с рынка?

09 сентября 2025
Lexus IS (2026)

Lexus представила третий рестайлинг модели IS

09 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 3 2 8