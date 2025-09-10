Xpeng представил конкурента Tesla с запасом хода 820 км

На автосалоне в Мюнхене компания Xpeng показала второе поколение электроседана P7, который производитель называет своим самым амбициозным проектом. Модель ориентирована на глобальный рынок и должна составить конкуренцию Tesla Model S, а также Xiaomi SU7

P7 получил футуристический спортивный дизайн. Особое внимание привлекает Y-образная оптика и поднимающийся спойлер над крышкой багажника. Внутри имеется 87-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, крупный экран мультимедийной системы как у Tesla и спортивные кресла с активной боковой поддержкой.

Базовая версия оснащена электромотором на 362 л.с., тогда как полноприводная модификация получила два двигателя суммарной мощностью 586 л.с. Разгон до «сотни» — 3,7 секунды. Для покупателей доступны батареи на 74,9 и 92,92 кВт*ч. Заявленный запас хода от 702 до 820 км. Отмечается, что за 10-минутную зарядку автомобиль можно «заправить» за 436 км.