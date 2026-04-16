Забытая марка Jensen готовит новый гран-турер Interceptor GTX

Британская компания Jensen International готовится открыть новую главу в своей истории, представив первую новую модель за десятилетия. Речь идет о возрождении Jensen Interceptor GTX, однако это будет не переосмысление классики, а принципиально новый автомобиль

Премьера новинки запланирована на второй квартал 2026 года. Производитель подчеркивает, что Interceptor GTX создан с чистого листа и не имеет связи с оригинальным Interceptor, дебютировавшим 60 лет назад.

Главной интригой остается силовая установка. Известно лишь, что под капотом разместится двигатель V8. По неофициальной информации, им может оказаться 6,2-литровый агрегат от Chevrolet Corvette. Однако точные характеристики, включая мощность и тип наддува, пока не раскрываются.

Важную роль в проекте играет Джефф Квейл, сын бывшего владельца Jensen Motors. По его словам, новая модель должна не только продолжить традиции марки, но и задать новые стандарты в сегменте мелкосерийных спорткаров.

