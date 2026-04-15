Автомобильный портал Motorpage
15 апр 2026

Запоздалая первоапрельская шутка или серьезная разработка?

Запоздалая первоапрельская шутка или серьезная разработка?

Китайский концерн Seres, известный в России также под брендом Aito Seres, получил патент на необычное решение для интерьера автомобиля. Речь идет о встроенном туалете, который полностью скрывается под сиденьем и выдвигается только при необходимости. Технология вызывает много вопросов и выглядит больше как запоздалый розыгрыш на 1 апреля

Судя по опубликованной информации в китайских СМИ, патент описывает конструкцию, состоящую из туалетного модуля и системы направляющих. В рабочем положении модуль выдвигается вперед, а после использования убирается обратно, практически не занимая пространство салона. Куда в этот момент прячется руль, не уточняется, к тому же, судя по изображениям, туалет «азиатский», а значит, водителю необходимо еще будет встать на ободок. Только представьте, как это будет выглядеть со стороны.

В отрасли уже предпринимались попытки интеграции подобных решений. Например, компания Polestones предлагала вариант с переносным туалетом, размещенным в специальном боксе на центральном тоннеле. Однако в случае Seres речь идет о более глубокой интеграции, где устройство фактически становится частью конструкции автомобиля.

Перспективы такой разработки крайне туманны. Помимо нюанса комфортного выполнения «своих дел», также возникает и вопрос отвода отходов. Да, патент подразумевает использование специального резервуара, но куда, по задумке инженеров, девать это «добро»? Нести домой или везти на станцию переработки отходов? Непонятно, но очень интересно…
 

Комментарии к новости

Последние новости

...

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 0 5 1