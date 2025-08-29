Автомобильный портал Motorpage
Zeekr показал интерьер нового флагманского кроссовера 9X

Автор фото: фирма-производитель

В преддверии премьеры на автосалоне в Чэнду компания Zeekr раскрыла интерьер своего нового флагманского кроссовера 9X. Предварительно известно, что автомобиль будет оцениваться от 80 000 долларов (примерно 6 400 000 рублей)

Главной «фишкой» внутри является аудиосистема Naim, которая также устанавливается на модели Bentley. Она состоит из 32 динамиков и 8 виброэлементов, а ее мощность составляет 4 кВт.

Пассажиры второго ряда получают кресла с оттоманкой, вентиляцией, подогревом, массажем и возможностью поворота на 180 градусов. Напротив сидений установлен крупный тачскрин мультимедийной системы. Отделка интерьера выполнена из качественной экокожи и древесины. Вся электроника управляется процессором Snapdragon 8295.

Zeekr 9X оснащен батареей на 70 кВт*ч. Это самый энергоемкий аккумулятор среди всех подключаемых гибридов. Заявленный запас хода на электротяге – 302 км, а зарядка с 20 до 80% занимает всего 9 минут.
 

