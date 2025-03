Шоу The Grand Tour официально завершено – финальный эпизод One For The Road вышел в сентябре 2023 года, а продакшн-компания W. Chump and Sons прекратила существование. Однако поклонникам Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя не придется долго скучать

Amazon Prime готовит новый проект под названием The Not Very Grand Tour, премьера которого состоится 18 апреля 2025 года. Согласно данным IMDb и Британского совета по классификации фильмов (BBFC), это будет документальный сериал, в котором ведущие вспоминают свои лучшие приключения, тест-драйвы и самые забавные моменты.

Первый эпизод под названием The Glory and the Power будет посвящен автомобилям с самыми знаковыми ДВС. Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй выступят ведущими, а Джереми Кларксон появится только в архивных кадрах.