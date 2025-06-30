Уникальная природа Астраханской области как магнитом притягивает любителей приключений — американские прерии, африканские пески, дюны, как в пустыне Гоби, — и все это в одном регионе. Недаром именно здесь проходит один из сложнейших отечественных ралли-рейдов — баха «Золото Кагана». В прошлом году команда «Роллинг Мото» на стандартных мотоциклах GR 500 успешно финишировала в гонке, а нынешней весной «Роллинги» решили испытать на трудном маршруте свою самую горячую новинку — трехцилиндровый туристический эндуро Zontes ZT 703 F

Каждую весну с 2011 года в погоню за «Золотом Кагана» отправляются сильнейшие гонщики на мотоциклах, квадриках, багги, грузовиках и легковых автомобилях. Для топовых спортсменов это отличная возможность протестировать технику и раскататься перед «Шелковым путем» — главным ралли-рейдом страны. К тому же эта баха — неотъемлемая часть многих статусных соревнований. С 16 по 20 апреля 2025 года в рамках «Золота Кагана» прошел второй этап чемпионата России по ралли-рейдам для внедорожников и багги, первый этап чемпионата России по ралли-рейдам для грузовиков, первый этап чемпионата России по моторалли МФР и Областное соревнование по ралли-рейдам «Кубок губернатора». На старт вышли 76 экипажей и гонщиков, но далеко не все смогли преодолеть порядка 1000 км спецучастков по пескам и степным проселкам, а вместе с лиазонами гонка растянулась на 1350 км. К тому же спортсменам нужно было не только не застрять и не сломаться, но еще и не потеряться без помощи спутниковой навигации. Ехать по трассе и искать контрольные точки приходится по бумажной «легенде», в которой указаны только километраж, повороты и препятствия, а все проблемы надо решать самостоятельно — принимать помощь можно только от других участников гонки.

В таких условиях часто не выдерживает даже специально подготовленная техника, но в прошлом году команда «Роллинг Мото» выставила два стандартных туристических эндуро GR 500, и оба добрались до финиша, доказав, что путевка в большой спорт доступна не только профессионалам на эксклюзивных аппаратах. В нынешнем сезоне вместе с GR 500 на «Золото Кагана» приехал новейший «турист» Zontes ZT 703 F — один из самых мощных и кубатурных байков в хорошо знакомой отечественным райдерам линейке мотоциклов и скутеров Zontes. Однако в этот раз главной целью команды были тщательные испытания техники, а не борьба с соперниками, а потому GR 500 и Zontes ZT 703 F вышли на трассу в тренировочные дни перед гонкой и проехали по маршруту бахи вне зачета. Новинку уже тестировали в горах под Кисловодском на «козьих тропах» с перепадами высот. Там байк показал себя отлично, и теперь хотелось проверить этого «модника» с запоминающейся внешностью песками и степью.

Zontes ZT 703 F выделяется не только оригинальным стилем с выраженными гранями и частично скрытыми в облицовке фарами. У него вполне современная начинка — пространственная алюминиевая рама, алюминиевый маятник, шестискоростная коробка передач и трехцилиндровый четырехтактный двигатель жидкостного охлаждения с впрыском Motion, внешне похожий на силовой агрегат Yamaha МТ-09. Впрысковый движок объемом 699 см3 с водяным охлаждением, четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами появился в результате творческого переосмысления технических решений Yamaha и Triumph, его мощность — 97,2 л.с. при 10?000 об/мин, максимальный крутящий момент — 76 Нм при 7500 об/мин, диаметр цилиндра и ход поршня — 70х60,6 мм, а степень сжатия 13:1, так что заправляться надо 95 м бензином. Масса Zontes ZT 703 F составляет 228 кг, что не так уж много для такого мотоцикла. Гонщики «Роллинг Мото» сразу отметили, что мощности хватает — двигатель динамичный, резво отзывается на газ, при этом реакции понятны и прогнозируемы. Кстати, коробка оснащена квикшифтером, и потому переключать передачи на ходу можно быстро, не выжимая сцепления.

Понравилась райдерам и подвеска от знаменитых итальянцев Marzocchi. У Zontes ZT 703 F вилка перевернутого типа и моноамортизатор, оба элемента регулируются, ход — 180 мм, энергоемкости достаточно. Диаметр переднего колеса 21 дюйм, заднего — 18 дюймов, спицованные обода рассчитаны на установку бескамерных шин, резина 90/90 21 спереди и 150/70 18 сзади с универсальным протектором. Высокий руль позволяет работать в стойке, облицовки не мешают зажимать бак коленями, так что умелый ездок легко раскроет серьезный внедорожный потенциал мотоцикла. Байк достойно справился с постоянной «долбежкой» на разъезженных степных грунтовках, отлично отрабатывал кочки и колеи на скорости больше 100 км/ч, к тому же мотор хорошо защищен снизу. Порадовало предсказуемое поведение в любых условиях — очень четкое руление, ни одного пробоя на трамплинах, а чтобы выйти на «глиссер» в песках и легко гнать по барханам, достаточно оттянуться назад и разгрузить переднее колесо.

Однако Zontes ZT 703 F способен подарить приятные эмоции не только опытному райдеру. С этим мотоциклом легко делать первые шаги в мир больших эндуро для дальних странствий, ведь он оснащен продвинутой системой ABS и трекшн-контролем — электроника поможет новичку справиться со скользкой дорогой, а на бездорожье ее можно отключить. Мощные тормоза от испанской J.Juan — два 4 поршневых суппорта и диски 310 мм впереди, однопоршневой суппорт, диск 260 мм сзади — не склонны к перегреву и вовремя остановят мотоцикл. Длина байка 2355 мм, колесная база — 1565 мм, ширина — 940 мм, высота по седлу — 845 мм, так что в слишком плотных городских пробках ему тесновато, зато на трассе будет удобно даже вдвоем, особенно если сзади установлены кофры, на которые может опереться второй седок. Бесключевой доступ, видеорегистраторы, рукоятки с подогревом, настраиваемая цифровая приборка — у Zontes ZT 703 F множество опций, которые делают путешествия комфортными, а уехать с расходом около 5 л на сотню и 22 литровым топливным баком можно далеко.

По сравнению с новым Zontes у GR 500 меньше технических изысков — нет трекшн-контроля, рама стальная, зато неприхотливый и хорошо известный 500 кубовый движок Loncin мощностью 47 л.с., «списанный» с мотора Honda CB 500X, отлично тянет в песках. Двухцилиндровый четырехтактный двигатель с инжектором Bosch и жидкостным охлаждением работает в паре с 6 ступенчатой КПП. Полностью настраиваемые длинноходные подвески выдерживают достаточно серьезные нагрузки, к тому же вес байка — 190 кг, очень хороший показатель для своего класса. GR 500 оснащен отключаемой ABS, устойчивой к пыли и грязи цифровой приборкой с 7 дюймовым экраном, дугами, защитой картера и радиатора, защитой рук. В общем, прямо с конвейера байк полностью готов к серьезным испытаниям, что и доказал на прошлогоднем «Золоте Кагана», успешно финишировав в престижной гонке.

Ну а новому Zontes ZT 703 F совсем скоро предстоят очередные мероприятия — в мае он примет участие в эндуро-фестивале Project 18 Adv Fest и ралли-рейде Alpha Race, который проходит в статусе Кубка России по моторалли МФР и Всероссийского соревнования по ралли-рейдам РАФ. Здесь райдер «Роллинг Мото» Андрей Рябошкапов пройдет трассу в режиме теста. Ведь испытания под Астраханью показали, что Zontes ZT 703 F обладает отличными внедорожными способностями, так что вполне возможно, следующей весной мы увидим этот байк и на старте «Золота Кагана».

