"Авторынок шлет "

Российский авторынок продолжает движение вниз: в июне в РФ было реализовано 90,1 тыс. новых легковых машин — на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А по итогам первого полугодия продажи съехали к отметке 530,4 тыс. единиц, что на 26% ниже показателя первого полугодия 2024-го., подсчитало аналитическое агентство «Автостат»
Снижение продаж более чем на четверть — это, безусловно, неприятная новость. Но сквозь грозовые тучи начинают робко пробиваться лучи света — на рынке появляются признаки если не роста, то хотя бы стабилизации. И если в мае падение спроса к предыдущем месяцу составило минус 11%, то в июне снижение замедлилось до минус 1%. А начало июля выглядит еще оптимистичнее: первые две недели этого месяца среднесуточная регистрация новых автомобилей составила 5,3 тыс. единиц, темпы падения замедлились до 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Автостат» предполагает, что по результатам июля рынок может взлететь до более 120 тыс. единиц, и это станет рекордным месячным показателем года. Еще один «индикатор надежды» — автокредиты, которые пошли в рост. По данным совместного исследования Frank RG и «Автостата», в июне было выдано 64,3 тыс. кредитов, что составляет плюс 11% к маю и плюс 12% к аналогичному периоду прошлого года.
В марочном рейтинге российского рынка лидерство сохраняет отечественная LADA. Как сообщает «Автостат», на ее долю в начале лета пришлось около 27% (год назад показатель был чуть выше — 27,5%). В количественном выражении это составляет 24?165 проданных машин. Среди иномарок продолжает лидировать Haval, автомобили которого в июне разошлись тиражом 9172 единицы. На третьей строчке находится Chery (8858 шт.), за которым расположились еще два «китайца» — Changan (6388 шт.) и Geely (6165 шт.). Шестое место занимает белорусский бренд Belgee с показателем 4074 машины. В топ-10 по итогам июня также вошли китайский Jetour (3138 шт.), отечественный Solaris (2201 шт.), китайские Omoda и GAC (1974 и 1845 шт. соответственно).
Семь марок в первой десятке имеют отрицательную динамику. Самой сильной в начале лета она оказалась у автомобилей Omoda, объем их реализации упал на 61,3%. Три бренда показали рост, среди которых лучше всех отличился Solaris (+55,9%). По итогам первого полугодия 2025 года в нашей стране было продано 530?375 новых легковых автомобилей — на 26,3% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. Здесь лучше всех прибавил тот же Solaris (в 2,8 раза). Кроме него, в плюсе Belgee (+26,4%), Jetour (+8,5%) и GAC (+3,7%). Остальные шесть марок имеют рыночное снижение, а хуже других оно зафиксировано у Geely (-48,5%).
В модельном рейтинге все так же первенствуют машины семейства LADA Granta, которые в июне были реализованы в количестве 11?521 единица. Это на 28% меньше, чем год назад. Далее следует другое вазовское семейство — LADA Vesta, результат которого составил 5871 проданный автомобиль (-49,3%). Бестселлером среди иномарок остается китайский кроссовер Haval Jolion, в июне он разошелся тиражом 3606 машин (-48,4%). За ним расположился еще один «китаец» — кроссовер Changan UNI-S / CS55 Plus (3?023 шт., -23,2%). Замыкает топ-5 белорусский кроссовер Belgee X50 (2713 шт., -16,4%).
Существенным фактором поддержки авторынка остаются скидки, которые продолжают предоставлять импортеры. Наблюдатели констатируют, что сейчас можно найти дисконт в размере 20 и даже 30% от первоначальной стоимости ходовых моделей. Таким способом импортеры продолжают бороться с заполненными складами, а в условиях дорогих заемных денег подобная заморозка оборотных средств способна утянуть на дно любую компанию.
Снижение цен на российском авторынке — явление весьма непривычное, в последние годы розничная стоимость авто, наоборот, существенно поднималась. По данным «Автостата», за последние 10 лет средняя цена на новое авто в РФ выросла более чем в три раза: если в 2014 году она составляла 1,001 млн рублей, то по итогам прошлого достигла отметки почти 3,2 млн рублей. Неприятный для потребителей существенный скачок цен произошел еще в период пандемии, когда из-за остановки производств и нехватки комплектующих на рынке образовался дефицит машин, в результате чего средняя цена на новые автомобили поднялась до 1,68 млн рублей по итогам 2020 года. Ну а позже, в 2022 м, из-за санкций и ухода с российского рынка ведущих автопроизводителей цены ускорили разгон, поднявшись почти до трехмиллионной отметки в 2023 году. И именно взлет цен стал одной из ключевых причин, почему российский авторынок серьезно терял объемы продаж: с отметки примерно 2,5 млн единиц в 2014 году он рухнул практически в четыре раза до показателя 626 тыс. в 2022 году. Но в 2023–2024 годах стал отыгрывать свои позиции, поднявшись до 1,57 млн по итогам 2024 го.
Сейчас же статистические показатели цен демонстрируют небольшое, но все-таки снижение, чего не было как минимум последние пять лет. Как свидетельствует «Автостат», по итогам первого полугодия средневзвешенная цена на российском автомобильном рынке составила 3,14 млн рублей, что на 2% ниже по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Однако пока российский авторынок далек от того, чтобы поехать в рост. Аналитики надеются на то, что до конца года падение спроса хотя бы сократится и продажи смогут выехать на стабильную траекторию. «Автостат» прогнозирует, что по результатам текущего года рынок снизится на 20–30% по сравнению с 2024 годом до уровня 1,1–1,25 млн машин. Специалисты аналитического агентства констатируют, что продажи на рынке продолжают сдерживать высокие ставки автокредитов и снижение их доступности. Помимо этого из-за высоких ставок по вкладам часть потенциальных покупателей выбирают сберегательную модель поведения. Наконец, часть клиентов ждут изменения геополитической обстановки и возврата поставок машин глобальных марок — такой тип потребителей маркетологи называют «ждунами».
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Российский рынок подержанных автомобилей начал оживать
Российский рынок подержанных автомобилей начал восстанавливаться: в августе на нем впервые за долгое время отмечен довольно значительный рост
Минпромторг озвучил свой прогноз о продажах новых автомобилей в РФ по итогам года
Минпромторг не исключает роста российского авторынка по итогам текущего года
Аналитики считают, что российский авторынок восстановится еще не скоро
Крупное американское аналитическое агентство IHS Automotive озвучило прогноз по динамике российского авторынка
Американские аналитики прогнозируют рост мирового авторынка в 2016 году на 2,6 процента
Эксперты полагают, что к концу 2016 года глобальный авторынок вырастет до 89,8 млн автомобилей
Аналитики рассказали, от кого из мировых лидеров ждать громких премьер
2016 год только начался, но специалисты автомобильной отрасли уже составили список самых ярких премьер наступившего года
Автостат прогнозирует итоговое падение рынка в 2015 году на 36%
В 2015 году российский авторынок почти опустился до уровня 2009 года
Глава Hyundai негативно оценивает перспективы мирового авторынка в новом году
Глава Hyundai Motor Group дает негативный прогноз для мирового рынка автомобилей на 2016 год