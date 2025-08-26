"Авторынок шлет "

Российский авторынок продолжает движение вниз: в июне в РФ было реализовано 90,1 тыс. новых легковых машин — на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А по итогам первого полугодия продажи съехали к отметке 530,4 тыс. единиц, что на 26% ниже показателя первого полугодия 2024-го., подсчитало аналитическое агентство «Автостат»

Снижение продаж более чем на четверть — это, безусловно, неприятная новость. Но сквозь грозовые тучи начинают робко пробиваться лучи света — на рынке появляются признаки если не роста, то хотя бы стабилизации. И если в мае падение спроса к предыдущем месяцу составило минус 11%, то в июне снижение замедлилось до минус 1%. А начало июля выглядит еще оптимистичнее: первые две недели этого месяца среднесуточная регистрация новых автомобилей составила 5,3 тыс. единиц, темпы падения замедлились до 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Автостат» предполагает, что по результатам июля рынок может взлететь до более 120 тыс. единиц, и это станет рекордным месячным показателем года. Еще один «индикатор надежды» — автокредиты, которые пошли в рост. По данным совместного исследования Frank RG и «Автостата», в июне было выдано 64,3 тыс. кредитов, что составляет плюс 11% к маю и плюс 12% к аналогичному периоду прошлого года.

В марочном рейтинге российского рынка лидерство сохраняет отечественная LADA. Как сообщает «Автостат», на ее долю в начале лета пришлось около 27% (год назад показатель был чуть выше — 27,5%). В количественном выражении это составляет 24?165 проданных машин. Среди иномарок продолжает лидировать Haval, автомобили которого в июне разошлись тиражом 9172 единицы. На третьей строчке находится Chery (8858 шт.), за которым расположились еще два «китайца» — Changan (6388 шт.) и Geely (6165 шт.). Шестое место занимает белорусский бренд Belgee с показателем 4074 машины. В топ-10 по итогам июня также вошли китайский Jetour (3138 шт.), отечественный Solaris (2201 шт.), китайские Omoda и GAC (1974 и 1845 шт. соответственно).

Семь марок в первой десятке имеют отрицательную динамику. Самой сильной в начале лета она оказалась у автомобилей Omoda, объем их реализации упал на 61,3%. Три бренда показали рост, среди которых лучше всех отличился Solaris (+55,9%). По итогам первого полугодия 2025 года в нашей стране было продано 530?375 новых легковых автомобилей — на 26,3% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. Здесь лучше всех прибавил тот же Solaris (в 2,8 раза). Кроме него, в плюсе Belgee (+26,4%), Jetour (+8,5%) и GAC (+3,7%). Остальные шесть марок имеют рыночное снижение, а хуже других оно зафиксировано у Geely (-48,5%).

В модельном рейтинге все так же первенствуют машины семейства LADA Granta, которые в июне были реализованы в количестве 11?521 единица. Это на 28% меньше, чем год назад. Далее следует другое вазовское семейство — LADA Vesta, результат которого составил 5871 проданный автомобиль (-49,3%). Бестселлером среди иномарок остается китайский кроссовер Haval Jolion, в июне он разошелся тиражом 3606 машин (-48,4%). За ним расположился еще один «китаец» — кроссовер Changan UNI-S / CS55 Plus (3?023 шт., -23,2%). Замыкает топ-5 белорусский кроссовер Belgee X50 (2713 шт., -16,4%).

Существенным фактором поддержки авторынка остаются скидки, которые продолжают предоставлять импортеры. Наблюдатели констатируют, что сейчас можно найти дисконт в размере 20 и даже 30% от первоначальной стоимости ходовых моделей. Таким способом импортеры продолжают бороться с заполненными складами, а в условиях дорогих заемных денег подобная заморозка оборотных средств способна утянуть на дно любую компанию.

Снижение цен на российском авторынке — явление весьма непривычное, в последние годы розничная стоимость авто, наоборот, существенно поднималась. По данным «Автостата», за последние 10 лет средняя цена на новое авто в РФ выросла более чем в три раза: если в 2014 году она составляла 1,001 млн рублей, то по итогам прошлого достигла отметки почти 3,2 млн рублей. Неприятный для потребителей существенный скачок цен произошел еще в период пандемии, когда из-за остановки производств и нехватки комплектующих на рынке образовался дефицит машин, в результате чего средняя цена на новые автомобили поднялась до 1,68 млн рублей по итогам 2020 года. Ну а позже, в 2022 м, из-за санкций и ухода с российского рынка ведущих автопроизводителей цены ускорили разгон, поднявшись почти до трехмиллионной отметки в 2023 году. И именно взлет цен стал одной из ключевых причин, почему российский авторынок серьезно терял объемы продаж: с отметки примерно 2,5 млн единиц в 2014 году он рухнул практически в четыре раза до показателя 626 тыс. в 2022 году. Но в 2023–2024 годах стал отыгрывать свои позиции, поднявшись до 1,57 млн по итогам 2024 го.

Сейчас же статистические показатели цен демонстрируют небольшое, но все-таки снижение, чего не было как минимум последние пять лет. Как свидетельствует «Автостат», по итогам первого полугодия средневзвешенная цена на российском автомобильном рынке составила 3,14 млн рублей, что на 2% ниже по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Однако пока российский авторынок далек от того, чтобы поехать в рост. Аналитики надеются на то, что до конца года падение спроса хотя бы сократится и продажи смогут выехать на стабильную траекторию. «Автостат» прогнозирует, что по результатам текущего года рынок снизится на 20–30% по сравнению с 2024 годом до уровня 1,1–1,25 млн машин. Специалисты аналитического агентства констатируют, что продажи на рынке продолжают сдерживать высокие ставки автокредитов и снижение их доступности. Помимо этого из-за высоких ставок по вкладам часть потенциальных покупателей выбирают сберегательную модель поведения. Наконец, часть клиентов ждут изменения геополитической обстановки и возврата поставок машин глобальных марок — такой тип потребителей маркетологи называют «ждунами».