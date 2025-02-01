По итогам ушедшего года продажи автомобилей в России продемонстрировали неплохое ускорение, однако в последние месяцы они жмут на тормоз

В полтора раза увеличился российский автомобильный рынок по результатам прошедшего года. «Автостат» констатирует, что в 2024 году своих владельцев в России нашли 1,57 млн новых автомобилей, и это на 48% выше показателей 2023 года. Однако, увы, в последние месяцы продажи заметно сбавили темп: например, в декабре в РФ реализовано 123 тыс. новых автомобилей, что всего на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ранее в ноябре была продана 121 тыс. машин. И это при том, что в октябре продажи скакнули до свыше 170 тыс. единиц, а в середине прошлого года месячные продажи часто уверенно держались на уровне 150 тыс. Судя по всему, ослабленный спрос на новые автомобили нас ждет и в первые месяцы 2025 года. А комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в лице его председателя Алексея Калицева публично прогнозирует сокращение авторынка в 2025 году на 15% до отметки 1,4 млн. Впрочем, напомним, что и в начале прошлого года многие аналитики были полны скептицизма и предрекали стагнацию и падение продаж в 2024 м.

Хотя стоит признать, что в наступившем году российский авторынок оказался в сложной ситуации. С одной стороны, государство посредством повышения утильсбора железной рукой загоняет импортеров строить производственные площадки внутри нашей страны. Последние в лице китайских производителей не спешат это делать, предпочитая пока распродавать склады, плавно повышая цены. Но скоро под давлением растущих заградительных пошлин (в том числе утильсбора) импортировать в Россию автомобили станет невыгодно. Так что рано или поздно мы увидим старт ряда новых производственных проектов китайцев в РФ.

Принципиальный момент связан с тем, будут ли китайские товарищи готовы делиться с российскими партерами передовыми автомобильными технологиями. В текущем номере мы с участием автомобильных экспертов рассуждаем о том, какими путями может осуществляться трансфер технологий из КНР в российский автопром. Ирония заключается в том, что изначально у истоков китайской автомобильной индустрии стояла помощь советских инженеров. Об этом мы рассказываем в репортаже из города Чаньчунь, который считается колыбелью автомобилестроения КНР. Здесь 68 лет назад под руководством советских специалистов на основе присланных из Москвы чертежей и оборудования был построен первый в Китае автозавод. А первый массовый китайский автомобиль стал копией советского среднетоннажного грузовика ЗИЛ-150, причем эта машина в КНР выпускалась в течение аж 30 лет — до 1986 года, дожив до начала перестройки в СССР. Сейчас завода ЗИЛ в России уже нет, а китайский автопром шагнул далеко вперед, стремительно превращаясь в глобального игрока. Получается, что на новом витке истории происходит смена ролей — теперь уже китайцы в состоянии протянуть нам руку технологической помощи.

Впрочем, не станем забывать и про собственные инженерные компетенции. Здесь амбициозно выглядит проект регулятора о создании единой российской унифицированной автомобильной платформы, который будет развиваться под руководством ФГУП «НАМИ» и на который из бюджета на ближайшие несколько лет готовы выделить внушительные 160 млрд рублей. Пока плотным туманом окутаны перспективы, что за автомобили будут выпускаться на этой платформе. Неясно и то, кто станет производителем этих машин. Но вполне вероятно, что в наступившем году проект получит более явные очертания.