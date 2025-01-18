Общеизвестно, что под Новый год Дед Мороз дарит подарки только тем, кто хорошо себя вел. Заслужил ли поощрительного вознаграждения в канун наступающего 2025 года российский автомобильный рынок?

В новогоднюю ночь за праздничным столом с бокалом в руке стоит признать, что, несмотря на все козни и неприятности, уходящий 2024 й для российского авторынка стал успешным. Даже с учетом выдавшихся самых трудных последних двух месяцев (ноябрь и декабрь) результат продаж новых легковых автомобилей в стране по итогам уходящего года с большой вероятностью доедет до отметки свыше 1,6 млн единиц. А это значит, что 2024 год имеет шанс войти в историю как лучший за последние пять лет. Раньше ударникам пятилетки вручали ордена и правительственные награды, сейчас другая эпоха — времена опционов, компенсаций, золотых парашютов и прочих материальных бонусов, которыми, уверен, не обделят себя представители автомобильного бизнеса.

Неплохо завершает год и сегмент коммерческих автомобилей. Хотя формально продажи грузовиков по итогам года упадут на 10–15%, это можно расценивать как неплохой результат. Ведь сравнение идет с 2023 годом, когда реализация грузовых машин достигла исторического рекорда со времен СССР. 2024 же год в исторической перспективе по грузовикам заедет на третью призовую ступень за последние 15 лет (после показателей 2012 и 2023 годов). Помимо материальных бонусов для участников рынка этот факт знаменателен тем, что спрос на грузовые машины традиционно является индикатором развития экономики. И в России растет востребованность коммерческих авто не только со стороны военных: динамично развиваются такие сферы гражданской деятельности, как сельское хозяйство, производство товаров повседневного спроса, различные виды торговли, включая e-commerce, и другие отрасли, в результате чего автотранспортные предприятия констатируют существенный подъем спроса на автоперевозки.

Да, у авторынка есть трудности. Вводится драконовский утилизационный сбор, ставки по кредитам взлетели до небес, за руль грузовиков некому садиться, нехватка профессиональных водителей в некоторых автопарках достигает 30%. Значит ли это, что авторынок скоро встанет?

Давайте вспомним, что в начале 2024 года настроения тоже были полны скепсиса. Многие аналитики предрекали, что продажи легковых машин едва ли смогут повторить результаты 2023 года, выехав на показатель 1 млн единиц, ну а самые оптимистичные прогнозы говорили о возможном итоге 1,2 млн. Но реальность превзошла все ожидания, рынок смог изыскать ресурсы для того, чтобы пойти на обгон достижений последних пяти лет.

Вот и в наступающем году не исключено появление благоприятных факторов. Наметились робкие признаки потепления геополитической обстановки, в публичном пространстве все чаще затрагивается тема возможного возвращения в Россию ведущих иностранных автопроизводителей. Если такое произойдет, то на каких условиях прежние санкционные автобренды будут предлагать российским потребителям свою продукцию, смогут ли конкурировать с уже пустившими корни китайскими компаниями? В этом номере журнала мы также участвуем в обсуждении такого сценария.

Первые месяцы наступающего года действительно, скорее всего, будут трудными, особенно в связи с очередным повышением утилизационного сбора для импортируемых машин. Но, с другой стороны, все больше китайских компаний укрепляются в намерении осуществлять локализацию производства на территории РФ, вероятно, уже в следующем году мы увидим плоды этого процесса. Не станем забывать и о собственных, отечественных производственных проектах. Например, интригующе выглядит намеченный на следующий год старт выпуска российского электромобиля «Атом», выезд которого с конвейера будет поддерживать запускаемая в Калининграде отечественная гигафабрика по созданию батарей (кстати, она может войти в топ-10 мировых гигафабрик мира).

Современный мир сейчас совершенно непредсказуем, но всегда есть шансы того, что в плотном тумане очередного поворота начнут пробиваться солнечные лучи. Так что едем дальше! С наступающим Новым годом!

