При всей кажущейся парадоксальности факт остается фактом: главными лоббистами электромобилей могут стать те люди, от кого этого меньше всего ждешь – фанаты гипер- и спорткаров, машин со сверхмощными турбированными или атмосферными моторами
Всякий уважающий себя производитель имеет в своей гамме быстрые автомобили. Ведь людям нравится не только свобода передвижения как таковая, но и скорость. Возможно, потому, что человеку хочется быть первым – в забеге ли на стометровку, в банальной ли игре в домино или на дороге. У тех, кто покупает мощные спортивные модели, это чувство развито особо остро. А так как подобные машины очень дороги (и все об этом знают), то, даже просто купив такой автомобиль, ты можешь чувствовать себя «первым» не только на шоссе, но и на стоянке возле какой-нибудь модной ресторации.
Впрочем, тот, кто хоть раз испытал, что такое скорость суперкара, знает, какое это редкостное ощущение. Выезжаешь на пустую трассу, вдавливаешь «газ» в пол, и разом забываются все неприятности, обиды; самые жесткие ссоры с женой кажутся милой пикировкой. Некоторое время езды в таком режиме – и ты вываливаешься из-за руля умиротворенный, будто провел недельку в Ницце. Причем даже безумный шум мотора не мешает. Напротив, в такой момент хочется запеть во все горло, перекрикивая двигатель.
Да, почти любой спортивный автомобиль – шумный и неудобный. Исторически сформировалось два направления строительства таких машин. Первое – модели классической английской школы. Для них брали не слишком мощный двигатель и детали от серийных моделей, зато конструкция получалась легкой, что позволяло лихо колесить по узким дорожкам старой Англии. Второй тип – гран-туризмо. Это машины, создававшиеся в континентальной Европе для людей богатых, которым требовалось взять небольшой багаж и с ветерком домчаться, скажем, на Лазурный берег или в Баден-Баден.
Со временем звук многоцилиндрового силового агрегата, несущего в себе 500, 600, а то и еще больше «лошадей», стал атрибутом суперкара, своего рода шиком. Такой автомобиль обязан быть не только дорогим и мощным, но и громким. Как вдруг начали происходить разительные перемены. Выяснилось, что спорткар может оказаться динамичным, быстрым и… невероятно тихим. Более того, практически беззвучным. Потому что будет электрическим.
Казалось бы, разрыв шаблона: как наслаждаться скоростью в полной тишине? Где черпать удовольствие, если привык к выбросу адреналина лишь под рев мотора? Стали говорить о том, что публика, приобретающая гиперкары, до конца дней своих не примет электромобили. Но жизнь неоднозначна, и автопроизводители нашли, что предложить клиентам.
Во-первых, привод на электротяге запросто «кладет на лопатки» старый добрый ДВС в той части, которая касается запаса мощности и динамических характеристик. Электрокар может нести в себе «табун» из 1000, а в опции и из 2000 «лошадей», в то время как бензиновые агрегаты будут с трудом вытягивать какие-нибудь 800 сил. Естественно, до «сотни» ему разогнаться – вам только пару раз моргнуть.
Во-вторых, столь милый сердцу (или барабанным перепонкам) шум мотора легко воспроизводится современной электроникой. Электрический суперкар становится как те певцы, что выступают под фанеру, – снаружи тихий, а внутри можно настроить такой «выхлоп», что просто оглушишь себя. Причем звук совершенно натурально нарастает или затихает в зависимости от нажатия на педаль «газа», а вашему желанию запеть еще и потрафят: один из китайских суперкаров уже предлагает «мультимедийку» с караоке – на лобовое стекло она проецирует не только скорость, навигацию, запас хода, но и бегущую строку со словами песен.
В-третьих, спортивный электромобиль смог предоставить то, чего были начисто лишены его традиционные предшественники – слияние с природой. Например, в Европе такие машины покупают в основном люди в возрасте 50+, которым во второй половине жизни важно сберечь что-то, кроме самого себя, – в молодости об этом обычно не задумываешься. Так вот, они с удовольствием сменят свой представительский седан на автомобиль с электроприводом, в нем можно в тишине и с потрясающим комфортом перемещать себя из одной точки в другую, а в пасторальной местности еще и наслаждаться тем, как поют птицы да жужжат жуки.
Наконец, в-четвертых, электрифицированные суперкары дают еще больше возможности для самоутверждения. Ведь на волне моды они и значительно дороже своих визави с ДВС. К примеру, электрический Aston Martin Rapid стоит около 270 тыс. евро, что почти в полтора раза дороже, чем Rapid обычный. И если классический Morgan нужно ждать в очереди около пяти лет, то электрокар того же бренда – восемь. Притом что его «дальнобойность» – не больше 150 миль.
Последнее, кстати, для этой клиентуры вообще не проблема. В том числе в России. Владельцам суперкаров отсутствие инфраструктуры не критично: искать зарядку на городских улицах они не станут. И из Москвы в Крым на электромобиле не поедут, поскольку там в гараже уже будет такой же.
Здесь куда важнее желание выделиться, подчеркнуть успешность, статусность. Причем это относится как к «просто» богатым, так и к различным звездам спорта, шоу-бизнеса, кино, политики. А многие из них имеют те или иные рычаги влияния, будь то какие-либо властные структуры или же тысячи поклонников, готовых подражать кумирам в чем угодно. Вот и выходит, что массовая электромобильность вполне может прийти к нам с помощью таких вот персонажей.
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