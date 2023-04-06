Как в свое время коммунисты электрифицировали СССР, так сейчас крупный бизнес, пользуясь плодами советского наследия и госсубсидиями, начинает реализовывать новый план электрификации России, теперь уже неся энергию владельцам электромобилей

Как думаете, где больше всего электромобилей в России? Логично предположить, что в Москве, где есть платежеспособный спрос, какая-никакая инфраструктура, а также куча льгот для владельцев «электричек». Но нет, по количеству эксплуатируемых электрокаров российскую столицу превосходит… Сибирь! В одной только Иркутской области по дорогам бегает свыше полутора тысяч электромобилей – в основном дешевых праворульных Nissan Leaf. Местные умельцы уже научились пересобирать «убитые» батареи на основе китайских литий-ионных ячеек. Обходится такая услуга в 300–500 тыс. рублей в зависимости от того, какой запас хода вам нужен.

Сибирская электрификация

Почему именно Сибирь стала Меккой для фанатов электрокаров? Казалось бы, в том, что касается эксплуатации электромобилей, все сложилось против сибиряков. Суровый климат, огромные расстояния, отсутствие зарядной инфраструктуры, невысокие зарплаты у основной массы населения… Однако вырабатываемое советскими ГЭС дешевое электричество (сельские жители платят всего рубль за киловатт) и относительная близость Владивостока с его заманчиво доступными «праворульками» превратили этот край в один из флагманов российской авто­электрификации! И за людьми потянулся бизнес – принадлежащий Олегу Дерипаске энергетический холдинг Эн+ начал строить электрические зарядки в Иркутской области и Красноярске.

Пока это больше похоже на социальный проект, чем на бизнес. И хотя на станции быстрой зарядки государство дает 50 процентную субсидию (при средней цене станции 3,6 млн рублей это ощутимая поддержка), а киловатт электричества на них стоит 16 рублей (но даже в этом случае километр пробега на электромобиле обходится вдвое дешевле, чем на бензиновом), речи о скорой окупаемости удаленных от Иркутска точек не идет. Зато уже сейчас можно проехать на «электричке» вокруг Байкала и заехать на остров Ольхон. Что мы и сделали при поддержке электроэнтузиастов из Иркутска.

Логично было бы ставить зарядки для электромобилей в уже оборудованных местах, где можно отдохнуть и перекусить в комфортных условиях, пока электромобиль набирается чистой энергии. Но в Иркутской области с такими местами туговато, поэтому зарядки ставили по простому принципу – там, где есть место, подстанция со свободной мощностью и, при возможности, кафе. Последний пункт крайне важен, так как даже на быстрой 50 киловаттной зарядке автовладельцу нужно подождать хотя бы полчаса. Подъезд к такой станции – просто гравийная подсыпка. Вокруг могут быть лужи, грязь, покосившийся забор. В общем, типичный провинциальный российский пейзаж. И сделанные в едином корпоративном стиле станции быстрой зарядки Эн+ на фоне окружающей разрухи выглядят как декорации для YouTube-сериала «Русский киберпанк».

Сельский тариф

Интересные ассоциации вызывают светящаяся надпись Wildberries на почерневшей от времени избе, построенной еще при царе Горохе, и возможность расплатиться в любой забегаловке через банковский терминал. В деревнях люди не сажают картошку и не держат скот, а майнят крипту на дешевом электротарифе, а то и вовсе через левую врезку. И на дорогах все чаще попадаются не старенькие Mark, Corolla, а Leaf: ездить дешевле, чем на нем, можно только на велосипеде.

«Вы слышали про «лифожлобство»? У нас на форуме так говорят про тех владельцев Leaf, кто придумывает, как еще сэкономить на эксплуатации машины», — сообщил нам паренек из иркутского клуба владельцев Nissan Leaf, взявшийся проехаться с нами на Ольхон. «Если раньше у тебя ежемесячно только на бензин уходила минимум пара тысяч, не считая затрат на обслуживание, то за рулем электромобиля расходы падают в разы. Люди к этому быстро привыкают и уже не готовы тратить прежние суммы на автомобиль. Вот и появляются истории с ковриками в салоне, вырезанными ножницами из дешевого ковролина», – смеется наш собеседник.

Действительно, когда на зарядку машины по сельскому тарифу у тебя уходит не больше 50 руб­лей, при этом не нужно менять моторное масло, и даже колодки, благодаря рекуперативному торможению, почти не изнашиваются, тут уже реально начинает «течь крыша». Ну и сарафанное радио делает свое дело: количество электромобилей на местных дорогах (и не только Nissan Leaf, есть здесь и Tesla) растет как на дрожжах. Уже в этом году парк «электричек» в Иркутской области должен увеличиться до 4,3 тыс. машин, а к 2030 году в регионе будет 13 тыс. электрокаров.

И в Эн+ к этому готовы. Сейчас сеть быстрых зарядок в Иркутской области насчитывает около двух десятков станций, покрывая все районы областного центра, а также ключевые туристические направления: участки федеральных трасс «Байкал» и «Сибирь», дороги в направлении Байкала, острова Ольхон и Листвянки. Первая зарядная станция Эн+ недавно открылась и в Красноярске, в аэропорту Емельяново. Конечно, масштабы и темпы строительства зарядок далеко не ударно-социалистические. Тем не менее бизнес старается поспевать за ростом электрического автопарка, делая Сибирь более привлекательной для поклонников электрокаров. Медленно, но верно план ГОЭРЛО XXI века воплощается в жизнь.