Альтернатива: Юниоры

Китайская компания Kaiyi, главным акционером которой является марка Chery, представила субкомпактные электрокары i-EA 01 и i-EA 02

Симпатичные трехдверку и пятидверку марки Kaiyi впервые показали летом прошлого года на родине бренда, причем тогда обе модели выставлялись под маркой Cowin. Теперь это уже максимально приближенные к постановке на конвейер электрические микрокары. Они могут похвастаться ярким дизайном — с двухцветной окраской кузова, обновленной оптикой, бамперами, фальшрадиаторными решетками, а также оформлением задних стоек, создающих эффект «парящей» крыши. Фасад обеих новинок выполнен в стиле модели Smart #1. «Корма» же во многом напоминает стилевые решения, реализованные в электрохэтчбеке BYD Dolphine.

Фото интерьера новинок пока не обнародовано. Однако известно, что салон оснастят комбинацией 7 дюймовой виртуальной приборки и экрана медиасистемы на 10,25 дюйма. В оснащение войдут в числе прочего системы кругового обзора и бесключевого доступа.

Оба микрокара построены на новой фирменной платформе. Трехдверный Kaiyi i-EA 01 имеет длину 3080 мм и колесную базу 1990 мм. Пятидверка Kaiyi i-EA 02 вытянулась в длину до 3818 мм при межосевом расстоянии 2490 мм. Габаритная ширина и высота при этом составляют 1660 и 1550 мм для i-EA 01 и 1670 и 1560 мм – для i-EA 02.

Модели оснащены одним электромотором и литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Трехдверный хэтчбек предлагается с салоном на два или четыре посадочных места, а его электроагрегат развивает 48 л.с., предус­мотрены версии с дальностью хода 155, 210 и 301 км. Пятидверный Kaiyi i-EA 02, в свою очередь, может иметь салон с четырьмя или пятью местами, приводится в движение 68 сильным электродвигателем, а «дальнобойность» в зависимости от используемой батареи составляет 210, 301 или 401 км.

Интересно, что помимо электрических исполнений в Китае на рынок выйдут гибридные версии с бензиновым двигателем в роли генератора для подзарядки батареи. Такие машины получат аккумуляторы уменьшенной емкости, поэтому пробег в электрическом режиме составит 120 км для трехдверки и 200 – для пятидверки.

Шансы Kaiyi i-EA 01 и i-EA 02 добраться до нашего рынка велики. Официальное российское представительство бренда ранее анонсировало старт производства неназванных электрических моделей на «Автоторе» в 2024 году. И очень вероятно, что речь идет в том числе о Kaiyi i-EA 01 и i-EA 02. Если информация подтвердится, то эти модели, по сути, монополизируют сегмент микрокаров, который опустел после ухода из России автомобилей бренда Smart и Kia Picanto.

Между тем на том же калининградском предприятии с января выпускается гольф-седан Kaiyi E5 с 1,5 литровым 147 сильным бензиновым двигателем, а в марте в Москве открылся первый дилерский центр этого китайского бренда. Анонсированы также дебюты на нашем рынке кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro. Позже к ним должен присоединиться и флагманский Kaiyi X7 Kunlun. Что касается цен, на данный момент китайская марка огласила стоимость лишь седана E5 в пока безальтернативной комплектации Luxury. Богато оснащенная четырехдверка обойдется в 1?959?000 рублей. При этом на родине бренда автомобили Kaiyi позиционируются как доступные.

