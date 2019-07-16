За несколько последних лет нас уже почти приучили к мысли, что топливом будущего для автомобилей станет электричество. Но так ли это?

Все мировые автопроизводители ныне занимаются выпуском электрокаров, в это направление вливаются миллиарды долларов, а руководители концернов утверждают, что к 2030 году, всего-то через 11 лет, как минимум 30–50% всех выпускаемых машин будут иметь электрический мотор. Причем тон в сфере развития электротранспорта задает Китай, хотя и не за счет рыночных рычагов.

До сих пор бурный рост продаж экологически чистых машин в Поднебесной был обусловлен тем, что власти активно поддерживали покупателей. Последние получали из бюджета до 7900 долларов США, что покрывало около трети стоимости такой модели, как, например BYD e5. Однако скоро это прекратится – с 2021 года власти откажутся от финансового стимулирования продаж электрокаров. Более того, они уже сейчас закручивают гайки. Так, с нынешнего года 10% всех продаваемых в этой стране машин должны иметь электромоторы или гибридные силовые установки, в 2020-м их доля вырастет до 12%, а в 2025 году таковым должен быть каждый пятый новый автомобиль. Производителям же, которые не выполнят эти требования, грозит ну очень большой штраф.

Конечно, все эти проценты – вещь условная. На самом деле китайцы разработали хитрую систему баллов, которые должны набирать автомобильные компании. Каждая проданная машина может набрать определенное число баллов, и чем больше она сможет проезжать на электричестве, тем лучше. То есть за гибриды с бензиновыми моторами дадут меньше, а максимум можно будет получить лишь за современные электрокары с автономным пробегом до 300–400 км.

Вместе с тем в Китае понимают, что электропривод, по крайней мере на нынешнем этапе, помимо очевидных плюсов, имеет и массу недостатков в сравнении с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Тут вам и чересчур долгая зарядка батарей, и сложности с длительным хранением электроэнергии, и безусловные проблемы с утилизацией отслуживших свой срок аккумуляторов... Конечно, в условиях крупных городов и при небольших дневных пробегах на тот же ограниченный ресурс движения можно и не обращать внимания, но в сельской местности и малонаселенных областях недостатки электрокаров начинают превалировать над их достоинствами.

Поэтому в Поднебесной решили инвестировать в другой вид чистого топлива – водород. По мнению китайских журналистов, любовь к нему появилась у руководства страны после того, как в мае 2018-го премьер-министр КНР Ли Кэцян посетил Японию. Во время визита на завод Toyota он познакомился с водородомобилем Mirai, который произвел на гостя неизгладимое впечатление: этой машине не требуются нефтепродукты, притом что ее можно заправить всего за 3–4 минуты, после чего Mirai проедет более 600 км. Говорят, когда товарищ Ли вернулся из Японии, то первым делом собрал команду, которая и разработала грандиозный план по развитию водородных автомобилей. Согласно ему, уже к концу следующего года в Китае будет произведено 5 тыс. водородомобилей, еще через пять лет их число увеличится до 50 тыс., а к 2030 году в Китае должен быть собран миллион таких транспортных средств.

Впрочем, не одна Toyota да китайский премьер с надеждой рассматривают водород. Прежде всего, первый мотор, работавший на этом газе, был создан еще в 1806 году. А в прошлом веке эксперименты с этим видом топлива проводили BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Opel и даже АВТОВАЗ. И если одно время водород думали использовать именно как топливо в традиционных ДВС, то теперь решили, что лучше всего он работает в топливных элементах. В последнем случае водород не сгорает в цилиндрах, а окисляется кислородом в особом устройстве – в тех самых топливных элементах. Они выдают электроэнергию, а «выхлопом» является обычная вода.

Долгое время водородомобили если и делали, то лишь в качестве экспериментальных. Помнится, в 2008 году Honda заявила о запуске серийного FCX Clarity, но за шесть следующих лет компания нашла лишь около сотни покупателей. Пожалуй, ситуацию смогла переломить Toyota со своим Mirai, который так понравился китайскому чиновнику: сейчас на эту модель в Японии очереди! Видимо, рынок наконец созрел для машин, ездящих на водороде, и с каждым годом их будет становиться больше.

А что же Россия? Ведь если посмотреть на все аналоги углеводородов, то выяснится, что именно водород для нас наиболее перспективен. Например, в условиях холодных зим важно, чтобы машина оставалась теплой. Обычный электромобиль получает тепло из батарей, сокращая запас хода. А у машины на топливных элементах тепло выделяется само в процессе выработки электричества: во время электрохимической реакции эти элементы разогреваются до 80 °С.

Увы, мы пока игнорируем такой перспективный вид топлива для автомобилей. Да и критиков у него, как и у всего нового, более чем достаточно. К примеру, часто говорят, что водород получают из природного газа или нефти и он становится их производным. При этом почему-то забывают, что есть различные технологии «чистого» производства водорода, который (только вдумайтесь!) является самым распространенным элементом во Вселенной.

Так может, имеет смысл все-таки начать инвестировать в развитие этой технологии уже сейчас? Чтобы потом опять не ставить задачу «догнать и перегнать» Америку, а заодно Китай, Японию, Корею и еще бог знает кого...