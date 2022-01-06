Весь автомобильный мир сходит с ума по... экономически невыгодным электрокарам. С чем связано упорное следование неэффективной модели? Может, они что-то знают, но нам пока не говорят?

Уж сколько раз твердили миру, что электромобили на самом деле ни экологичный, ни экономичный транспорт. И дело даже не в батареях, производство которых является грязным, а вопрос утилизации в масштабах мирового автопрома пока еще никто даже не пытался решать. Дело в том, что само по себе электричество не появляется из ничего. Несмотря на все попытки перей­ти на сугубо «зеленую» энергетику, даже сейчас, по разным оценкам, около 70–80% выработки электричества приходится на сжигание мазута, газа и угля. То есть в итоге получается, что загрязнение выходит едва ли не более серьезное, чем от работы двигателей внутреннего сгорания. Если учитывать потери при производстве, хранении и передаче электроэнергии, а также при работе самого электродвигателя, КПД которого хоть и высок, но далеко не стопроцентный. А значит, чтобы по нашим улицам действительно массово начали ездить электромобили, придется сжигать гораздо больше углеводородов, чем это происходит в ДВС.

И даже предположения о том, что Запад станет загрязнять окружающую среду где то там далеко, а в их городах будет чистый воздух, далеки от реальности. Конечно, заниматься производством электричества в городах никто не станет, но и отнести энергостанции слишком далеко от мегаполисов тоже не удастся, иначе потери при передаче электроэнергии окажутся огромны. Будь по-другому, богатые европейцы уже давно понаставили бы ветряков в Африке и качали оттуда энергию почти задаром. Но нет, такой проект невозможно реализовать именно из-за гигантских потерь при передаче. По той же причине атомные станции строят не на краю земли, а ближе к потребителям.

Есть и еще одно соображение. При том что электромобили существенно дороже своих бензиновых собратьев, производители не смогут зарабатывать на них так же, как на машинах с двигателями внутреннего сгорания. Электромобиль настолько прост, что, сойдя с конвейера, практически не нуждается в техническом обслуживании даже при пробеге в несколько десятков тысяч километров. «Разве что поменять салонный воздушный фильтр», – сказал мне в частной беседе представитель одной автомобильной корпорации. По сути, дилеры с приходом электромобилей могут забыть о таком понятии, как ТО, в то время как сегодня именно технические сервисы обеспечивают им львиную долю доходов. Останется же только «жестянка» или ремонт после ДТП.

Так для чего тогда вся эта глобальная канитель с переходом на электрокары со старых, добрых и уже вполне экологичных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания? Экологичных потому, что требования в так называемых развитых странах к ним настолько жесткие, что выхлопными газами скоро невозможно будет отравиться, так мало в них остается оксида углерода.

Недавно Минфин России спрогнозировал резкое снижение спроса на нефть. В докладе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» оно названо «катастрофическим». По этому прогнозу спрос на нефть может сократиться в 4–6 раз. С чего бы это? Все заполонят электромобили? Да бросьте, не смешите! Речь, правда, не о перспективе ближайших нескольких лет, а о спросе на нефть в 2050 году. Но и тогда по дорогам должно бегать еще много машин с ДВС.

А может, речь о другом? Может быть, нефть просто закончится и человечество будет вынуждено отказаться от этого энергоресурса. Нас долго убеждали, что нефть не кончится никогда. Во всех докладах и прогнозах присутствует термин «разведанные запасы». Помню, как глава одной из крупнейших на тот момент нефтяных компаний России на встрече с журналис­тами подчеркивал, что речь идет именно о них, а ведь сколько еще неразведанных… Вот только в последние годы геологоразведочные экспедиции приходится отправлять все дальше, нефть и газ находят все глубже, добыча становится все дороже. И чаще появляются прогнозы, что нефть все-таки иссякнет. Причем большинство экспертов называют «годом конца» как раз 2050-й.

Разумеется, полностью нефть к тому моменту не закончится. Но этого и не требуется. Достаточно, чтобы ее добыча стала очень дорогой и возник серьезный дисбаланс между объемами производства и потребления не в пользу последнего. Какие бы кризисы глобальную экономику ни потрясали, в рамках нынешней модели она все равно будет развиваться и требовать все больше энергоресурсов. Вот тогда и придется отказываться и от автомобилей с ДВС, и от отопления домов углем и мазутом.

Вероятно, именно к этому сейчас и готовится весь мир. Тогда становится логичным желание пересадить всех и вся на неэффективные и экономически неоправданные электромобили. Ведь ныне и не вспоминают, что первый электромобиль появился раньше, чем автомобили с ДВС, но, как ни бились инженеры, сделать электротранспорт рентабельным так и не смогли. Возможно, это сделают с приходом новой энергетической эры.

От мысли о том, что мои предположения верны, мне даже становится не по себе. Где мир будет брать столько электричества? Не превратится ли электромобиль из средства передвижения в роскошь? Не получится ли так, что большинство из нас и наших детей пересядут в общественный электротранспорт? Или и это слишком оптимистичный сценарий, и на самом деле все будет гораздо жестче? Поживем – увидим. Тем более что ждать в масштабах вечности осталось недолго.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора