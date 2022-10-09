Складывается ощущение, что скоро Россия может стать страной электрокаров. Ведь если обещания чиновников и бизнеса исполнятся, то через пару-тройку лет в стране ежегодно будут продавать больше 100 тыс. электрических автомобилей. Для сравнения, в 2021 году у нас купили всего 2254 новых электрокара. Рост рынка за три года в 44 раза?

Возрожденный «Москвич» планирует к 2024 году выпускать 20 тыс. электромобилей — каких, мы пока не знаем. Одновременно с «Москвичом» в Ижевске собираются выпускать электрические Lada Largus, причем в нескольких вариантах — с 5 или 7 местным кузовом, а также грузовую версию. Во время презентации платформы e-Largus представители АвтоВАЗа уверяли, что они запросто могут делать несколько десятков тысяч электромобилей.

Уже в этом году в Липецке обещают наладить массовый выпуск электромобилей Evolute: несколько кроссоверов и седанов (дилерские центры Evolute скоро откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи). Конечно, это будет не самостоятельная разработка российских инженеров, а чуть переделанные китайские модели, но сейчас не это важно. Согласно планам, за 11 лет будет выпущено 242 тыс. Evolute. То есть и здесь хотят ежегодно делать примерно по 20 тыс. машин в год.

КамАЗ совместно с Санкт-Петер­бургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) уже давно разрабатывает электрическую микролитражку, которую называют «Кама 2». И выпускать ее в гигантских количествах хотели не только в России, но и в Венгрии.

Еще одно предприятие из Питера — Обуховский завод — построил электрический кроссовер E-Neva, а компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (и тоже из Северной столицы) заявила о желании делать электрогрузовички EVM Pro. Также в России хотят выпускать электромобильчики Zetta, коммерческие модели Wolv, наверняка появятся и другие стартапы.

Не забываем про китайских производителей, которые планируют продавать у нас электрокары. Плюс многие крупные автопроизводители уже давно объявили о переходе на электричество к 2030–2035 годам.

Однако на фоне электрического бума возникает ряд вопросов. На данный момент в России всего 1,6 тыс. различных зарядных станций, преимущественно в Москве и Петербурге. Но основное количество электромобилей находится не в двух столицах, а в Приморье (сказывается близость Японии, где электромобили весьма популярны).

При этом подавляющее большинство имеющихся у нас зарядок относятся к категории так называемых медленных, то есть на «заправку» электромобиля требуется несколько часов. И про рекламируемые сейчас способы зарядить аккумуляторы всего за 10 минут на 200 км в этом случае нужно забыть. Кроме того, значительная часть станций находится на частных территориях или на офисных парковках, а некоторые и вовсе не работают.

Надо понимать, что 1,6 тыс. точек для подзарядки электромобилей — это не 1,6 тыс. традиционных АЗС, которые за один час могут обслужить несколько сотен автомобилей («бензиновых» заправок в стране, кстати, около 26 тыс.). Часто одна станция зарядки для электрокаров рассчитана только на 1–2 электромобиля, каждый из которых должен стоять без движения по 6–8 часов.

Современная российская дорожная инфраструктура рассчитана лишь для 2–3 тыс. электромобилей. А что будет, когда через два года в России начнут ежегодно делать по 100 тыс. «электричек»? Повезет лишь тому, кто имеет гараж или живет в загородном доме. А вот остальным предстоит ежедневная жестокая битва за доступ к розетке — тут самое время посмотреть фильмы из франшизы «Безумный Макс», чтобы понять, как люди сражаются за ресурсы.

Но сколько же заправок нам требуется? К примеру, эксперты аналитической компании McKinsey уверены, что Европе к 2030 году нужно иметь 6,8 млн зарядных станций, если они хотят справиться с тем количеством электромобилей, которые могут появиться в Старом Свете в ближайшие восемь лет. Расчетов для России пока нет. Но, учитывая размеры нашей страны, природные условия и амбициозные планы, очевидно, что в перспективе речь должна идти о нескольких миллионах точек.

Понятно, что думать о станциях зарядки надо уже сегодня. И думать как следует, например, следует сразу предусмотреть единый стандарт зарядки (а ведь их аж семь в мире). Власти уже сейчас должны требовать от строительных компаний, чтобы в новых жилых комплексах были точки для подзарядки. Причем не одна на весь квартал. При ремонте дорог необходимо устанавливать «умные столбы» с розетками.

Ну и, конечно же, власти должны предоставлять максимальные льготы компаниям, которые возьмутся за развитие инфраструктуры. Ведь без этого все планы по созданию российских электромобилей (пусть и с китайской родословной) пойдут прахом.

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