Все китайцы используют похожие шасси и агрегаты. Главное, что их отличает друг от друга, — это дизайн и детали в салоне. Например, ручка на внутренней стороне двери в одной из последних новинок китайского автопрома в России выполнена в виде вертикального рычажка, который для открытия нужно потянуть вниз. Необычно, не правда ли?

Интересно, как они принимают решение внедрять подобные «фишечки»? Представим себе производственное собрание на заводе. Ответственный за разработку спрашивает подчиненных: Мотор какой ставим? — Давай «как у всех» — полтора литра, бензин, — отвечают ему. А коробку какую? — Семиступенчатый робот, конечно. Зачем нам выпендриваться? Так постепенно обсуждаются все типовые комплектующие, и когда желающие уже выступили, встает один тип в мятом пиджаке и говорит: «Товарищи, а вот внутреннюю ручку двери я предлагаю сделать долбанутой. Как вам такая идея?» И все такие: «Ну да, наверное… лучше с ним не спорить. У него мать колдунья».

В то время как другие традиционные производители бьются за идентичность своих брендов, китайцы широким фронтом захватывают жизненное пространство, не отвлекаясь на идеологию. Они явно не соперники друг другу, скорее собратья по продвижению автоиндустрии Поднебесной на земном шаре. Именно для этого правительство и поливает их субсидиями, как из ведра. В такой ситуации выделяться незачем. Надо быстро ставить под капот что есть и «рубить капусту». Таким образом мы получаем китайский автомобиль, рассуждать о характеристиках которого все равно что спорить о параметрах обычной компьютерной мыши. Какая-то из мышек потяжелее, а иная легче, но, когда они елозят по офисному столу, нюансы не имеют значения. Какой-нибудь суперпрофи может уловить детали скольжения пластика по дереву, но это никому не интересно. Мышка елозит, заряд держит, стрелка по экрану ходит. Смысла углубляться в эти процессы нет.

Зато на первый план выходят «фишечки» и красота, за счет которых бренд привлекает внимание покупателей. Раньше автомобили запоминались из-за своего характера. Например, никто бы не спутал BMW с Citroen на ходу. Даже с закрытыми глазами. Не знаю как сейчас, потому что уже три года на них не ездил, но китайцев вслепую не отличить.

Где-то в подвалах еще встречаются автолюбители, чтобы обсуждать восстановление кузова BMW Е38 всего за 150 тыс. рублей или гильзование мотора Porsche Cayenne по 40 тыс. за цилиндр, но это персонажи постапокалипсиса. Остальное человечество рассказывает друг другу только о красоте и «фишечках». Таких, как, например, наружные выдвижные ручки дверей. Этот форм-фактор ручек ряд китайских компаний просто обожает. Хотя я бы отрубил руки тому инженеру, кто их придумал. Это максимально неудобный и тактильно отвратительный механизм на свете, особенно в мокрую погоду или зимой, когда ручки становятся скользкими.

Если речь идет о китайских автомобилях, читайте бьюти-блогеров.

Впрочем, кое-кто клюнет на профессиональный тест-драйв, в котором журналист ростом 183 сантиметра садится «сам за собой» и комментирует, что места достаточно. Это тоже лишено смысла, поскольку в любом китайском автомобиле всегда хватает места сзади. Поднебесные машины — мировые чемпионы по свободному пространству для задних пассажиров. Потому что в отличие от европейцев, разъезжающих узким составом (максимум с одним ребенком сзади), китайцы возят всю семью, и сзади у них не маленькое дитя, а бабушка, у которой в ногах рассада и сумка с трепангами. Несмотря на этот факт, журналисты с умным видом все еще пытаются анализировать размеры салона, а иные даже говорят о различии в управляемости китайских машин. В связи с чем я вспоминаю одного прекрасного краснодарского винодела. Он, как водится, из Москвы, и когда мы с экскурсией зашли к нему в дегустационный зал, сразу сказал: «Не пытайтесь мне сказать, что мое вино хуже, чем вы пробовали в других местах. Все вино в мире делается по одинаковым стандартам, и я их соблюдаю. Все остальное — ваши фантазии». Дегустация была тихой. Никто не делал замечаний, а если и делился впечатлениями, то шепотом и оглядываясь.

Винодел говорил не столько о вине, сколько о современных китайских автомобилях. Они сделаны европейскими инженерами с применением японских технологий. Помните об этом, когда будете покупать какой-нибудь китайский переднеприводный кроссовер средних размеров с обычным мотором, достаточной мощностью и приемлемым разгоном, а также с самой распространенной в Поднебесной коробкой передач.

