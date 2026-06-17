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Уровень самоиронии

О мемах на автомобильном рынке

Директор по продуктам АВТОВАЗа Олег Груненков в интервью Амирану Сардарову на вопрос, может ли Тольятти сделать конкурента BMW 5-й серии, ответил: «Можно, а зачем?» Не забыли еще этот мем? Пройдет два-три месяца, и мало кто вспомнит. Юристы АВТОВАЗа бросились в Роспатент регистрировать фразу, но, похоже, ошиблись — нужно было направить энергию в другое русло

Мем, как пирожок, хорош в горячем виде. Его нужно использовать здесь и сейчас. Ковать железо, пока горячо, педалировать тему, взбивать сметану, короче, делать все, что у годно, кроме подачи заявки в Роспатент. Первое, что приходит в голову, — срочно заказывать мерч и запускать в продажу во всех автосалонах страны. Уже через неделю сувениры расхватали бы, и сторонники Волжского автозавода, и даже хейтеры. Соцсети наполнились бы фотками, а количество комментариев с упоминанием LADA побили бы все рекорды.

Брелки, магниты на холодильник, кружки, кепки, худи и лонгсливы — все немедленно стоило печатать сотнями тысяч экземпляров. Это не только пиар и реклама, но еще и дополнительная прибыль. Но в результате это сделали торговцы на макетплейсах, а завод… подал заявку на регистрацию товарного знака. А зачем? Спрошу я, пользуясь словами Олега Груненкова. Любая такая заявка рассматривается минимум год, а на практике даже дольше. Я знаю по личному опыту. Просто и быстро получить право на торговую марку невозможно. Вдобавок нет никакой гарантии, что бренд «Можно, а зачем?» зарегистрируют. Гораздо больше шансов на неудачу. Подобные заявки крайне трудно проходят через экспертов Роспатента.

Давайте подумаем — что в этом меме уникального? Очевидно, он состоит из неохраняемых элементов. Пару лет назад я решил получить собственность на слово «Алкобиотик», и мне через год ответили, что по отдельности «алко» и «биотик» являются неохраняемыми общеупотребительными элементами, а значит, дырка от бублика вам, а не товарный знак. Кто сказал, что попытка Тольятти окажется успешнее?

Тем не менее я спросил знакомого юриста, есть ли у АВТОВАЗа шанс. Коллега не смог спрогнозировать, каким будет решение Роспатента, хотя занимается данной темой уже 20 с лишним лет. Вроде это обычное сочетание слов, но его можно расценить и как оригинальное… В законе нет четкого определения, что именно можно регистрировать, а что нет. Каждый случай отдается на откуп конкретному эксперту. Чистой воды рулетка.

Но представим себе, что АВТОВАЗу все же повезло, и его новый товарный знак успешно прошел все препоны и стал официальной торговой маркой. Что дальше? Через двенадцать месяцев вообще непонятно, будет ли существовать большая часть мира. На земном шаре каждую неделю творится такой треш, что какую-то фразу, сказанную обычным управленцем завода в Тольятти, кто вспомнит? А запустить столь же мощную волну, какая прокатилась по интернету после интервью Амирану Сардарову, второй раз уже не получится.

Ну и последнее. Зачем АВТОВАЗ включил в перечень категорий, на которые регистрируется товарный знак, автомобили? Представьте себе машину под названием «Можно, а зачем?». Мы знаем подобные бренды в других отраслях, скажем, в ресторанной индустрии. Например, кабачок «Сам пришел» или бар «Дорогая, я перезвоню». Но подобный креатив в качестве марки машины трудно вообразить.

В целом приятно, что Тольятти показал высокий уровень самоиронии и парировал удар идиотов, раздувающих из мухи слона. Маркетинг завода грамотно перевернул ситуацию в свою сторону, но все же сделал только половину из возможного. Пока сотрудники АВТОВАЗа увлеклись бюрократическими процедурами, связанными с регистрацией, сливки с новоиспеченного мема сняли ловкие парни из ВБ и «Озона». Они своего никогда не упускали — у них стоило бы поучиться.

Что касается сути фразы «Можно, а зачем?», то довольно странно, что она вызвала ажиотаж. Несколько лет назад в России уже сделали Aurus — вполне достойный автомобиль с люксовым салоном и конкурентными техническими характеристиками. Его даже запустили в промышленную серию. Вот только зачем? Выходит, прав Груненков.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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